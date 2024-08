Volta do Oasis: fãs em Belém vibram com o retorno da banda 15 anos depois da separação

Fã que é fã nunca desiste do artista ou da banda prediletos. Assim é com os fãs em Belém do grupo de rock britânico Oasis, que nesta terça-feira (27) anunciou o retorno para uma turnê em 2025. Isso após a reconciliação entre os irmãos Noel e Liam Gallagher, o que ocorreu 15 anos depois da separação da banda. Essa separação se deu a partir de uma briga no camarim antes de um show. Na capital paraense, fãs como Beth Kuroda, 32 anos, coordenadora de Pessoas e Performance, comemoram a volta da banda. "Esse retorno é o retorno a minha adolescência, porque o Oasis marcou esse período da minha vida, e tê-los de volta é assim aquele afago no coração de que eu vou poder ver a minha banda favorita de novo se apresentando. Não sei se eles vão estar no Brasil, mas vou vê-los se apresentando novamente. Essa geração vai poder ver o que foi o Oasis. Eu estou muito ansiosa para que eles voltem, pelos que eles configuram na minha história de vida mesmo", diz Beth moradora do bairro do Coqueiro, em Ananindeua.

Essa fã lembra que, quando adolescente, o Oasis tinha músicas em alguns seriados a que ela assistia. "Isso é um afago, uma memória afetiva do que eu tinha na minha vida. E também algumas músicas são muito marcadas por essa fase, como o primeiro namorado, a primeira briga de namoro, o primeiro término de namoro, fase de amigos, de vestibular, enfim. O Oasis marcou muito", destaca Beth Kuroda. Entre os sucessos da banda que nunca saíram da playlist dos fãs paraenses figuram, entre muitos outros, "Wonderwall" e "Don't look back in anger", "Stand by me".

Tempo voa

Beth conta que tem o CD (duplo) Time flies, do Oasis, e ainda a blusa que ela usou no show da banda em 2009. "O ingresso foi com a chuva, mas eu tinha o ingresso impresso", diz, relembrando que conferiu o show da turma liderada pelos irmão Gallagher em Porto Alegre (RS), em 2009, "e logo depois eles anunciaram o término. Era o ano do meu vestibular, e eu meio que briguei com a família inteira para poder ir, porque na época do vestibular a gente tem que se dedicar e tal e eu queria ir para o show. E naquela época as coisas não eram assim tão fáceis como hoje, então, eu achou que eu levei dois dias, tipo 12 horas para chegar, perdi um final de semana entre aspas de estudo, revisão e tudo, e fui. Me senti muito culpada, mas na hora eu não me senti culpada. Mas quando eu volto do show e eles anunciam o final da banda nesse mesmo ano, eu fiquei assim 'pelo menos eu vi os meus ídolos tocando, coisa que eu nunca vou ver com Michael Jackson, com os Beatles, né?", ressalta.

Para ela, aquele foi um momento muito especial, por ter concretizado um sonho. "Só de falar nesse show, meu coração acelera muito, porque foi muito importante para mim, por tudo, né?", acrescenta Beth.

Ela não esconde a vontade de conferir novamente o Oasis, e, como salienta, se houver uma apresentação no Brasil tudo fica mais fácil de acontecer. "Eu vi que eles vão fazer 24 shows, no Reino Unido, na Irlanda, enfim. Ir para lá é meio complicado, porque o euro não é meu parceiro, não é barato, mas se só tiver essa possibilidade, eu vou fazer um grande esforço para tentar ir na Irlanda. Mas, saber que eles vão tocar novamente é como se fosse o Rock in Rio para hoje a geração mais velha, sabe? É lembrar daqueles momentos incríveis que eu passei quando o Oasis existia", descata Beth, que mora no bairro do Coqueiro,

Fã à primeira vista

O grafiteiro, ilustrador e cartazista Allen Campos, 34 anos, mora no conjunto Cidade Nova, em Ananindeua. Ele também é fã do Oasis. "Esse anúncio da volta da banda foi uma certa surpresa, era algo que eu não esperava, apesar de já existirem alguns indícios de que eles poderiam retornar a qualquer momento, e havia boatos, por exemplo, de que se o Manchester City fosse campeão a banda voltaria às atividades", diz Allen. "Esse retorno para o cenário internacional ele é muito positivo, porque apesar de ter ficado 14, 15 anos sem tocar, eles ainda são uma banda muito forte para a históia da música, em particular a música britânica. Esse retorno está tendo uma grande repercussão nas redes sociais", diz Allen, na expectativa por material inédito da banda ou ou uma apresentação no Brasil.

Allen Campos: amor à primeira vista com o som do Oasis (Foto: Divulgação)

Ele conheceu o Oasis em 2005 para 2006, quando ainda cursava o Ensino Médio. "Foi caso de amor à primeira vista mesmo, amor à primeira ouvida. Eu ouvi a banda e gostei, e, então passei a pesquisar sobre ela para conhecer. Nessa época, eles já tinham lançado, em 2005, o penúltimo CD antes de terminarem, o 'Don´t believe the truth'. Depois, lançaram o "Dig Out Your Soul' (em 2008) e terminaram. Quando eu conheci a banda, eles estavam nesse momento, mas deu para aproveitar bastante coisa", relata Allen.

Esse fã afirma que o diferencial do Oasis está na personalidade, ho fato de que a voz do vocalista Liam Gallagher foi sempre diferente das outras vozes da época, incluindo o jeito de cantar. Allen assistiu a um show da banda em São Paulo, em 2009.

"Se não me engano foi a última turnê deles, antes de terminarem, e eu tive esse privilégio de assistir. Fiquei três dias em São Paulo, meu pai comprou a passagem em inúmeras parcelas para eu pagar todas a ele. Fui com R$ 300,00 e um sonho, de conseguir ver. Foi uma experiência fantástica poder vê-los ao vivo, antes de eles terminarem", completa, torcendo por shows da banda no Brasil, nessa volta.

Turnê

"As armas silenciaram. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venha ver. Não será televisionado", destacou o Oasis em uma mensagem com uma fotografia dos irmãos. A turnê começará em 4 de julho em Cardiff, País de Gales, e depois seguirá para a cidade natal dos Gallagher, Manchester, com mais quatro apresentações.

Depois, o grupo fará quatro shows no emblemático estádio londrino de Wembley, seguidos por apresentações em Edimburgo e na capital irlandesa, Dublin. "Seus únicos shows na Europa no próximo ano. Será um dos maiores momentos ao vivo e com ingressos mais disputados da década", afirma o grupo em um comunicado.

"Planos estão em curso para que Oasis Live '25 vá para outros continentes fora da Europa no final do próximo ano", acrescenta a nota. Os ingressos para os primeiros shows serão vendidos em 31 de agosto a partir das 9H00 no Reino Unido (5H00 de Brasília) e das 8H00 (4H00 de Brasília) na Irlanda.

O anúncio da turnê acontece 30 anos após o primeiro álbum do Oasis, "Definitely Maybe", lançado em 29 de agosto de 1994. Para celebrar o aniversário, o grupo já havia planejado lançar versões inéditas de algumas canções do álbum, registradas durante as primeiras gravações de estúdio.

Após o grande sucesso de "Definitely maybe", o Oasis alcançou o pico de popularidade um ano depois com "(What's the story) morning glory?", que inclui hits como "Wonderwall", "Don't look back in anger" e "Champagne supernova".

Apesar do sucesso, o grupo sempre foi marcado pela relação tempestuosa entre Liam, vocalista e com 51 anos, e Noel, guitarrista e compositor das músicas, de 57 anos. O fim da banda, formada em 1991, aconteceu em 28 de agosto de 2009, após uma briga entre os irmãos no camarim do festival 'Rock en Seine' de Paris. A briga entre os dois, com direito a uma guitarra quebrada, provocou o cancelamento do show e a separação do grupo que mantinha rivalidade com o Blur para ocupar o posto de principal nome do "britpop".

Desde então, os irmãos trocaram farpas pelas redes sociais e na imprensa, mas a relação ficou mais calma recentemente.A reconciliação, afirmaram nesta terça-feira, não aconteceu após "uma grande revelação", mas depois de "uma conscientização gradual de que é o momento certo".

Há alguns anos, o retorno parecia impossível. "Virei a página (...) É só um grupo", declarou Liam em 2016, durante uma entrevista. No início de 2023, Noel apresentou um tom um pouco mais ambíguo. "Seriam necessárias circunstâncias extraordinárias para um retorno, mas nunca diga nunca".Em uma entrevista na semana passada, o guitarrista elogiou "o tom de voz e a atitude" do irmão mais novo.

As especulações ficaram mais intensas no fim de semana com uma reportagem do jornal The Sunday Times, que os Gallaghers compartilharam nas redes sociais com comentários ambíguos. E para aumentar os boatos, Liam Gallagher dedicou a música "Half the world away" ao irmão durante um show no domingo à noite. Ao final do show, o telão exibiu uma mensagem: "27/08/24. 8 am", dia e horário do grande anúncio do retorno.