Nan Size leva agito no videoclipe da música ‘Carnaval’, primeira faixa do EP 'Inferninho'

Em clima de festa, a artista Nan Size lança, no próximo domingo (11), o videoclipe da música "Carnaval", que integra o seu EP "Inferninho". A cantora independente de Belém quis mostrar, por meio do clipe, a sua vivência ao lado dos amigos no período do Carnaval em momentos passageiros, mas recheados de pura diversão, que devem ser aproveitados do início ao fim.

A produção musical de "Carnaval" é assinada por Tião Mamb4 e a produção visual é do filmmaker Leandro García. Esta é a primeira música de "Inferninho", EP totalmente com músicas autorais da cantora, que será lançado na íntegra até outubro deste ano. Na sequência, Nan levará às plataformas digitais as outras três canções que integram o EP, chamadas de "Tremendo sem parar", "Luz vermelha" e "Bruxaria".

Música traz uma mistura de funk e pop, ritmos que a cantora adora misturar no seu trabalho (Foto/Divulgação/Nan Size)

Segundo Nan, vários artistas serviram de inspiração para criar o trabalho, como Gaby Amarantos, Anitta, Luisa Sonza, Pabllo Vittar e Gloria Groove. A mistura de ritmos é algo que a cantora busca levar em seus trabalhos.

"A música traz um enredo que muitos conhecem e, às vezes, é vivenciado por si próprio. Traz a história de não se apaixonar durante o período de carnaval e tudo que acontecer é por diversão, sem compromisso e sem se iludir. Tento passar uma realidade que é muito minha e acredito que também é de muitos. Quando chega o carnaval, já pensamos no bloquinho, na fantasia, no churrasquinho de gato que sempre tem, e os amigos do lado para ficar ainda melhor", explica.

Nan explica que a ideia para o nome do EP, no qual Carnaval faz parte, surgiu após um ataque homofóbico sofrido no transporte público no passado. Após ser discriminada em um ônibus, a artista decidiu falar com orgulho da sua vivência e levar isso para o trabalho como cantora.

“Foi uma situação que me deixou extremamente desconfortável, pois o ônibus estava lotado e todo mundo ficou calado enquanto a mulher me olhava e achava graça para mim. Eu sempre fui muito bem posicionado e sempre fui de defender quem precisa de ajuda, mas naquele momento eu não sabia falar, não conseguia respirar”, relembra.

Ainda este ano, Nan Size pretende reforçar sua identidade na carreira musical, para que o público possa conhecê-la mais a fundo. Além de cantora, ela também estuda Licenciatura em Teatro e aguarda a estreia do longa-metragem "Línguas de Fogo", do diretor Zé Kielwagen, no qual participou como atriz e coreógrafa. O projeto estará previsto para ser lançado entre o final deste ano e o início de 2025.

“A música e o teatro entraram na minha vida aos 13 ou 14 anos. Na música, consegui viver grandes emoções que eu sempre guardarei com carinho no meu coração. Cresci no meio das artes, meu pai sempre foi de bateria de escola de samba e me levou nos movimentos carnavalescos. Crescer ouvindo minha mãe cantar, meu avô nas rodas de conversa, nos finais de semana me serviu de escola, pois aqui me despertou o desejo de ser quem sou hoje, um artista com todo coração”, ressalta.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)