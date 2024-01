Homenagem: Aretuza Lovi lança versão de ‘Acelerou’ da banda Calypso

A cantora Aretuza Lovi lançou na última sexta-feira, 19, uma versão especial para a música “Acelerou”, um dos maiores sucessos da banda Calypso. O lançamento faz parte do novo trabalho da cantora. A escolha de resgatar esse clássico da música paraense não foi apenas estratégica, mas também pessoal para Aretuza. A cantora, que já morou em Belém, revela sempre ter tido uma ligação com Joelma e, por isso, decidiu homenageá-la nesse projeto, que considera marco na sua carreira.

Segundo Aretuza Lovi, sua relação com Joelma é de “fã de muitos anos”. A cantora contou ainda que na sua adolescência, fazia parte de um fã clube da cantora paraense. “Eu sempre olhava as capas dos álbuns, assistia aos DVDs e ficava maravilhada com aquela mulher”, revelou.

Aretuza tem em Joelma, uma das suas principais referências artísticas. “Joelma é uma artista múltipla, canta, dança e encanta. É uma mulher com uma identidade vocal maravilhosa, que é muito batalhadora, que luta por uma musicalidade do norte e nunca deixou de lutar”, destacou. Aretuza comentou ainda sobre a energia que Joelma exala.

Ainda de acordo com a artista, o lançamento busca tocar fundo nos sentimentos nostálgicos daqueles que curtiram esse hit em gerações passadas. Aretuza acredita que as regravações não apenas resgatam lembranças afetivas, mas também apresentam essas músicas a uma nova geração. “Eu posso trazer lembranças de afetos, de momentos, de pessoas, situações com aquelas pessoas, até mesmo comigo. Assim como, trazer essas músicas para que uma nova geração conheça a história delas, quem gravou lá atrás e enaltecer artistas que lá atrás fizeram muito sucesso e que continuam fazendo sucesso”, destacou.

E para complementar a homenagem, Aretuza preparou um videoclipe no qual mergulhou em toda a estética de Joelma, incorporando a essência da artista paraense. O figurino escolhido remete ao ensaio para a capa do CD volume 10, época em que “Acelerou” virou um sucesso nacional. A peça ousada, em tom vermelho, exibe recortes e muito brilho. Para complementar o visual, a artista apostou em uma bota branca. Aretuza afirmou que para ela foi uma grande realização poder resgatar esse trabalho.

Segundo a artista, ela realizou um sonho. “Não só de regravar uma música, mas de usar um figurino da Joelma e de me sentir como ela um pouquinho”, expressou. A produção, que conta com a participação especial de um bailarino da Calypso, trará uma metáfora sobre a importância de acreditar que é possível superar os desafios.