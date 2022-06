Após 'hit paraense', Aretuza Lovi revela clipe na Ilha do Combu (PA) e feat com Viviane Batidão

A cantora goiana Aretuza Lovi relançou o single "Swing Louco” e está colocando os brasileiros para dançar ao som do tecnobrega. A nova versão já é considerada um sucesso com mais de 46,847 mil visualizações nas plataformas digitais. Em um bate-papo leve, ela conversou com os seguidores do Grupo Liberal no Instagram, nesta terça-feira (31), e falou sobre o lançamento do hit - que agradou muito os paraenses. A artista também deu detalhes da gravação de um clipe na Ilha do Combu (PA) e contou em primeira mão ao OLiberal.com que vai gravar com os cantores Felipe Cordeiro e Viviane Batidão.

Aretuza vai completar 10 anos de carreira. Durante a entrevista, ela revelou que já morou na capital paraense e em Castanhal (PA), e decidiu regravar a faixa de Cheila Swing do Pará justamente por ter uma memória afetiva ligada ao Norte e Nordeste do país.

“Fiquei com o coração apertado quando quis gravar a música, tive medo de ser ‘julgada’ por apropriação cultural. Mas, pra mim não é sobre isso. Quem me conhece sabe a minha história com o Pará. Não nasci no Pará, mas sou paraense de coração. É um povo que me abraçou. Passei muita dificuldade quando cheguei em Belém. Se eu conseguir ser alguém [na vida] devo ao Pará”, declarou.

E para quem gostou da homenagem feita pela cantora ao Estado, pode começar a vibrar novamente. Isso porque, ela afirmou com exclusivamente durante a “Live Camarote” que os fãs podem esperar mais singles gravados com artistas paraenses: Viviane Batidão e Felipe Cordeiro.

“O Pará tem muitos artistas, bandas, que me inspiram como a Banda Fruto Sensual, Hellen Patrícia e a Joelma. Mês que vem vou estar em Belém para gravar [mais] projetos. Esse álbum é todo brasileiro. É isso que eu quero. Vai ter forró e lambada com carimbó. Eu amo o Estado e quero levar o Pará para o mundo”, afirmou.

Aretuza também se declarou “apaixonada pela Fafá de Belém” e manifestou a vontade de visitar a famosa “Varanda” no Círio de Nazaré. A cantora não esconde o fascínio pela cidade e revelou já ter duas vezes morar na capital paraense.

“Uma vez trabalhei muito, comprei uma passagem e fui para Belém. Fiquei empolgadíssimo na cidade. Outra aventura incrível foi quando eu vendi tudo e decidi me mudar para Belém. Minha mãe não queria deixar, eu disse que iria, sim, nem que fosse fugido”, contou, aos risos.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)