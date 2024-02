Drag paraense Scarlety Queen celebra raízes de Ourém no single 'Prepara e Trava'; confira

A cantora Scarlety Queen acaba de lançar nesta quinta-feira (01) o single "Prepara e Trava", sua nova música de trabalho do EP "Bixa do Interior", que será divulgado ainda este ano. Natural de Ourém, no Pará, a artista de 21 anos celebra suas raízes na primeira criação autoral da carreira e fez o hit que mistura funk e pop para exaltar as pessoas que nasceram no interior.

A letra de "Prepara e Trava" é toda escrita pela drag queen. Para criar o single, MC Queen, como ela também se intitula, escreveu os trechos em um grupo de mensagens instantâneas e lá, a artista gravava e salvava vários áudios que depois deram origem à música.

"Eu busquei inserir uma música chiclete, divertida, que as pessoas pudessem dançar muito, mas que, ao mesmo tempo, tivesse uma pegada muito forte sobre mim, sobre empoderamento. No meio da música eu cito o nome de Ourém, um pouco das minhas vivências lá. Nesse momento da minha carreira, eu quero trazer muito dessas minhas vivências. ´'Prepara e Trava' é o primeiro passo da história que eu ainda quero contar", diz a artista.

Kika Boom e Lia Clark, artistas que MC Queen acompanha ao longo da carreira, são referências em sua carreira e serviram de inspiração na hora de criar o single. Além das duas cantoras, Scarlety se diz fã assumida de Pabllo Vittar e inclusive já abriu shows da intérprete de "Amor de Que".

"Eu faço o que eu faço por ter descoberto a Pabllo lá em 2017. Ela foi uma influência muito grande para mim. Abrir o show dela foi muito significativo para mim. Hoje eu sou o que sou porque eu a vi sendo o que é. Sem sombra de dúvidas, o 'feat' dos meus sonhos seria gravar com a Pabllo Vittar", conta.

