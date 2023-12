Maior concurso de drag queens do Norte do Brasil ocorre neste sábado em Belém

O maior concurso de drag queens do Norte do país, o Top Drag Oficial, ocorre neste sábado (16), a partir das 21h, na Escola de Samba da Matinha, em Belém. O concurso, que chega a 5ª edição, premiará a grande vencedora com a quantia de R$ 7 mil. O Top Drag Oficial visa enaltecer a cultura drag, valorizando artistas LGBTQIA+ que promovem a arte drag queen. Sete candidatas de vários municípios do Pará participarão do concurso. As artistas fazem altos investimentos para participar do evento em busca do título de maior drag queen do Estado do Pará.

“É uma grande satisfação poder promover um evento tão grandioso, onde nossas artistas concentram todos os seus esforços em busca dessa realização, desse sonho, que é ser a Top Drag Oficial 2023. Vale ressaltar que o evento dá espaço não somente para a cultura, mas também movimenta a economia, pois são profissionais de várias áreas envolvidas como cabelo, maquiagem, aderecistas, bordadeiras, efeitos especiais, iluminação e entre outras especialidades que envolvem a realização da produção de uma drag queen”, relata Sachenka Levtchenko, promoter do evento.

A atual detentora do título é Condessa Devonriver. "Desde que o concurso surgiu, para mim foi de muita significância fazer parte deste universo, dessa pluralidade de artistas", afirma. "Hoje, após ter alcançado o título tão almejado, me coloco e vejo o grau de importância que uma artista com meu diferencial de trabalho exerce para muitas outras que são subestimadas. O sabor da vitória veio com sabor de desbravamento e transformação, e essa experiência mudou minha vida e meu olhar diante do mundo e minhas vivências!", afirmou a Top Drag Oficial 2022, que passará a faixa neste sábado.

O concurso será apresentado por Leonora Bittencourt e Beto Paes. Além das candidatas, o evento irá contar com apresentações de artistas musicais e de drags como Gysella Popovick, atração nacional que vem diretamente de São Paulo abrilhantar a noite glamourosa que será o Top Drag Oficial 2023.