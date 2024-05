Músico Steve Albini morre aos 61 anos; produtor trabalhou com Nirvana e Foo Fighters

Morreu Steve Albini, músico e vocalista da banda Shellac. Aos 61 anos, o produtor sofreu um ataque cardíaco, segundo o site Pitchfork. A morte foi confirmada por um membro do Electronic Audio, estúdio de Albini, nessa quarta-feira, 8.

Natural da Califórnia, Estados Unidos, Steve Albini se destacou como produtor, vocalista e guitarrista. O músico atuou nas bandas Big Black e Shellac. No próximo dia 17, com a Shellac, ele lançaria o primeiro álbum desde 2014, “Touch and Go”.

Ele não gostava de ser chamado de “produtor” e preferia o termo “engenheiro de áudio”. Steve trabalhou, como engenheiro de áudio, nos discos “In Utero”, do Nirvana; “Surfer Rosa”, do Pixies; e “Rid of Me”, de PJ Harvey, entre outros álbuns marcantes. A carreira do músico também foi marcada por álbuns lançados por diversas bandas de rock, como Urge Overkill, Breeders, Tad, Jon Spencer Blues Explosion, Helmet, Fugazi, Bush, Cheap Trick, Gogol Bordello e Manic Street Preachers.

Uma parte da série de televisão e álbum “Sonic Highways”, do Foo Fighters, foi gravado no estúdio de Steve. O Electrical Audio fica em Chicago, nos Estados Unidos.

