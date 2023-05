Banda Foo Fighters anuncia novo show no Brasil

A banda norte americana Foo Fighters anunciou que irá se apresentar em Curitiba, no Paraná. A informação foi confirmada pela BandNews FM. O show será realizado no dia 7 de setembro.

Os ingressos para a apresentação estarão à venda a partir da próxima quinta-feira (4), a partir das 10h, no site Evetim, e às 12h, na bilheteria do Estádio Couto Pereira. No dia 9 de setembro a banda se apresentará no festival The Town, em São Paulo.

As vendas no site oficial da banda começam na quarta-feira (3), e os valores variam de R$ 220,00 a R$ 970,00.

Preços

ARQUIBANCADA – R$ 220,00 – meia entrada e R$ 440,00 inteira

CADEIRA SOCIAL SUPERIOR – R$ 270,00 – meia entrada e R$ 540,00 inteira

PISTA – R$ 295,00 – meia entrada e R$ 590,00 inteira

CADEIRA SOCIAL INFERIOR – R$ 325,00 meia entrada e R$ 650,00 inteira

CADEIRAS MAUÁ – R$360,00 – meia entrada e R$ 720,00 inteira

PISTA PREMIUM – R$ 485,00 meia entrada e R$ 970,00 inteira

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)