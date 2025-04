Mumuzinho revela planos de show em Belém e declara amor pelo Pará

O cantor Mumuzinho revelou, em declaração exclusiva, que tem planos de voltar a Belém em breve. Segundo ele, já há uma proposta para um show na cidade, algo que considera especial, dado seu grande carinho pelo público paraense. “Tem muito tempo que eu não vou e eu preciso voltar, realmente estou trabalhando para isso, mas logo, logo nós vamos anunciar uma data. Hoje mesmo já recebi uma ligação para um show em Belém, que eu tenho muito carinho”, afirmou o cantor.

O artista também reforçou sua admiração pelo povo paraense, destacando a receptividade e o carinho que sempre recebe quando visita o estado.

“Eu amo o povo do Pará, quando chega vem falar comigo e fora as culturas, as comidas, é um povo muito querido, muito acolhedor, que sempre me trata com muito carinho”, declarou.

Além da música, Mumuzinho também destacou a riqueza cultural do Pará, com ênfase na culinária. Ele elogiou o açaí paraense, que considera diferente do consumido no Rio de Janeiro, mas igualmente saboroso. “Aconselho todo mundo a provar o açaí do Belém do Pará, porque é maravilhoso, é diferente do Rio, mas é muito gostoso também”, disse.

Recentemente, o artista inaugurou, no Rio de Janeiro, o Bar do Mumuzinho, um espaço com 1.200 metros quadrados e capacidade para 400 pessoas. Já em 2026, ele lançará um projeto em homenagem a Roberto Carlos.