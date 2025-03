Mumuzinho prepara projeto em samba para homenagear Roberto Carlos

O cantor Mumuzinho revelou que está preparando um grande projeto para homenagear o cantor Roberto Carlos. O tributo, que deve ser lançado em 2026, promete trazer a obra do Rei para o universo do samba, promovendo um encontro inédito entre dois grandes nomes da música brasileira.

VEJA MAIS

“Tem um projeto para o ano que vem, que eu vou falar em primeira mão aqui: é uma homenagem para o "Rei" Roberto Carlos. Vai ser muito lindo! Não posso dar muito spoiler, mas, eu tenho falado com o Roberto, a gente tem conversado... e vem aí um projetaço homenageando o Rei… caraca, em samba!”, adiantou Mumuzinho ao O Liberal.

Ainda sem muitos detalhes divulgados, o projeto promete unir a sofisticação e emoção das canções de Roberto Carlos à cadência e o gingado característicos do samba. Mumuzinho, que se destaca na nova geração do gênero, já mostrou sua versatilidade ao interpretar diferentes estilos musicais, e agora assume a missão de trazer os clássicos do Rei para um novo formato.