Mari Fernandes e Mumuzinho são atrações da festa de 1 ano da filha de Neymar

Neste sábado (09), ocorre a segunda comemoração do primeiro ano de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi. Agora no Brasil, a pequena ganhará uma super festa na luxuosa mansão do pai em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

O festão já tem até seu “line-up” confirmado, com Mari Fernandes, Mumuzinho e Rogerinho.

A família chegou ao Brasil no meio desta semana para acompanhar de perto os últimos preparativos para o evento. Neymar, que joga no Al-Hilal, na Arábia Saudita, voltou a jogar após um ano, mas sofreu nova lesão está semana e ficará afastado dos gramados até 2025.

A primeira comemoração do aniversário de Mavie ocorreu em um resort de luxo, na costa ocidental da Arábia Saudita, no dia 6 de outubro, data do seu nascimento.

Virginia Fonseca e Zé Felipe também devem comparecer com suas duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, e o mais novo, José Leonardo, de 2 meses. Eles já estão em Mangaratiba e têm mostrado os dias de descanso com as crianças por lá.