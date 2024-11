Mari Fernandez grava audiovisual no Rio de Janeiro em nova fase da carreira e com foco no sertanejo

A cantora Mari Fernandez escolheu o cenário do Rio de Janeiro para iniciar uma nova fase da sua carreira. Na última terça-feira (19), no Espaço Hall, ela gravou seu terceiro projeto audiovisual com foco no sertanejo. A convite da cantora, o Grupo Liberal, esteve presente na gravação. O projeto chega ao público em dezembro deste ano.

“Com esse DVD eu quero que as pessoas percebam uma maturidade, profissionalmente falando, mas que não traga um ar de muita sabedoria, para as pessoas entendam que eu evoluir profissionalmente, mas ainda não cheguei no meu limite. Acho que isso é importante. Quando a gente fala de um DVD compete a gente falar que eu estou trazendo tudo de melhor que eu tenho agora, mas que as pessoas entendem que eu ainda estou em um momento de evolução”, disse a artista.

Com apenas 23 anos, Mari Fernandez mostra uma dedicação ao executar os seus projetos. O audiovisual “Ao Vivo no Rio de Janeiro” é um reflexo disso. De acordo com ela, tudo saiu do papel em apenas um mês. Com algumas músicas inéditas e a imersão de Mari no sertanejo, a artista contou com as participações de Lauana Prado e da dupla Guilherme e Benuto para dar vida a mais hits.

“É um DVD que musicalmente falando ele vem com uma linha bem sertaneja, acho que é o meu primeiro projeto que vem tão sertanejo assim. Quem está produzindo é o Dudu Oliveira que está comigo há algum tempo, mas é super conhecido no cenário sertanejo, por ser produtor também do Zé Neto e Cristiano, ele é incrível e sensacional. E musicalmente falando sobre letras e melodias, ele é um DVD que tem muitas músicas alegres, de superação, mas também com um pouquinho de tudo, tem uma sofrência e de relacionamento”, conta.

“Tem uma música que é muito especial para mim, que é ‘Só sei ser fiel’. Ela fala de uma pessoa que vive dentro de um relacionamento onde o parceiro é inseguro, mas a pessoa fala ‘só sei ser fiel, até quando eu saio sem aliança no dedo, eu fecho a cara para quem tem segundas intenções’. É uma música muito massa”, antecipa.

Essa mudança musical de Mari também reflete na vida pessoal, como diz o hit citado por ela. Vivendo uma relação com Júlia Ribeiro, que acompanhou a cantora em todos os compromissos desse novo projeto, Mari transmite esse amadurecimento.

“Esse DVD para mim tem uma importância gigantesca, quando se fala em evolução, com ele já dá para ver o quanto evolui. Do último audiovisual para cá foi um processo de trabalho bem gigante. Eu passei uns 7 a 8 meses pensando na produção de cada música, fiz questão de participar de cada detalhe e de todas as coisas que aconteceram no DVD. É mais um momento importante na minha carreira”, pontua Mari Fernandez.