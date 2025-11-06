Mari Fernandez desembarca pela primeira vez na Ilha do Marajó para show no Festival do Camarão

A cantora Mari Fernandez será uma das grandes atrações do 36° Festival do Camarão (Festcam), que acontece nos dias 7, 8 e 9 de novembro, em Oeiras do Pará, na Ilha do Marajó. O show da artista está marcado para o domingo (9) e marca a primeira apresentação da cearense em solo marajoara, um momento que ela promete ser “de muita energia e diversão do início ao fim”.

“Busco levar muita energia e diversão nos meus shows, então com certeza vai ser animação do início ao fim. O repertório vai ser um pouco de tudo que venho produzindo durante a carreira, passando pelo forró e piseiro, mas também com muito sertanejo. Quero todo mundo cantando comigo as últimas lançadas como ‘Pé na Rua’ e ‘Meu Tchau É Uma Vez Só’”, afirmou a artista.

Mari, que acumula milhões de ouvintes nas plataformas digitais, contou estar empolgada com a estreia no arquipélago amazônico. “É sempre uma grande alegria quando me apresento pela primeira vez em algum lugar, ainda mais em uma cidade do Pará, região que me recebe com um carinho imenso e nos shows me faz viver momentos inesquecíveis”, disse.

VEJA MAIS

Perguntada sobre os desafios de se apresentar diante das peculiaridades logísticas do estado, Mari garante que nada é obstáculo quando o objetivo é cantar para o público. “Pelo público e por aqueles que curtem meu trabalho, nenhum desafio ou distância se torna difícil. Sou muito grata por tudo o que conquistei até hoje e, sem dúvidas, nada seria possível sem meus fãs. Além de tudo, ainda vou ter muita história para contar com toda essa logística”, brincou.

Conhecida por atrair multidões por onde passa, Mari Fernandez também destacou sua admiração pela cultura e gastronomia paraense, que pretende aproveitar durante o evento. “Com certeza, principalmente no Pará, que tem uma cultura tão rica e muita coisa gostosa em relação à gastronomia. É massa demais ter esse contato com diversos lugares desse país enorme”, comentou.

O Festival do Camarão de Oeiras do Pará é um dos mais tradicionais do Marajó, reunindo música, gastronomia e cultura popular em uma programação gratuita que movimenta toda a região. Além dos grandes shows nacionais, o evento contará com apresentações de artistas locais, concursos de beleza e atividades culturais que valorizam as tradições e talentos do município.

Entre as atrações já confirmadas, além de Mari Fernandez, estão Detonautas, Rebeca Lindsay e outras bandas e artistas regionais que prometem agitar o público ao longo dos três dias de festa.

Para Mari, participar de eventos como esse reforça a importância da música em todas as partes do Brasil. “Acho incrível ter esse contato com a região de Oeiras. Já tenho certeza que ficará marcado na minha memória e espero que estejam todos na mesma sintonia para fazermos uma grande festa juntos, vai ser pancada!”, concluiu.