LUV Black lança 'Sem Ofensa' em todas as plataformas digitais e no YouTube

O cantor e compositor LUV Black lança sua nova música de trabalho: “Sem Ofensa”. Liberada na última sexta-feira (28), em todas as plataformas digitais e no YouTube.

A música une o ritmo Black Music, a batida do Rap e o gingado do samba. Este trabalho solo do artista tem som irreverente, autoral e muito envolvente.

O videoclipe foi gravado em Uberlândia (MG), e traz várias referências de dois grandes gêneros musicais: o rap e o black, com takes dentro do carro e da balada. “Estou muito feliz com o resultado desse novo trabalho. A letra fala sobre alguém que pensou estar sendo traído mas não estava e conseguimos demonstrar bem as emoções nas cenas.”, comemora LUV.

Com show eclético, recheado de músicas autorais e adaptações de grandes sucessos de outros artistas na sua versão única, LUV Black escolhe seu repertório com muita criatividade e de acordo com o público, podendo navegar entre outros gêneros musicais.