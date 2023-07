DJ Dyamante do ‘Vai Novinha, ah, ah, ah’ fala sobre sucesso da música

Se tem um artista que podemos falar que está estourado, ele é o DJ Dyamante! Dono do hit “Vai Novinha, ah, ah, ah”, que está na sua terceira versão lançada, o artista levou para o funk algumas misturas. Na versão original, a música alcançou o 8º lugar do Viral Brasil, a 23ª posição no viral Mundo, 1º lugar no funk hits e no Trends da Internet, no Spotify. Agora, com a nova faixa, que tem a participação de Mano Walter, Dyamante colocou na pegada do funk carioca com forró.

“Quando eu terminei de fazer esse hit eu tinha certeza que essa música ia bater no público de uma maneira muito grande. A gente que é produtor, tem aquele feeling de ver quando a música vai ser um sucesso nacional e chegar a atingir muitos países. Eu sentia que ela conseguiria quebrar muitas barreiras, ia ser do jeito que está indo. Mas claro, que o nível que ela se encontra hoje, não era imaginado. Por exemplo, de ver onde ele chegou, da galera que está cantando, vários artistas me mandando mensagem, para mim é gratificante”, pontua o DJ.

Dyamante tem escutado “Vai Novinha, ah, ah, ah” na voz de diversos artistas, a música tem entrado na playlist do público e no setlist nacionais. Ele conta que ao escutar Xand Avião, Zé Vaqueiro, Wesley Safadão e Léo Santana cantando a sua música foi um termômetro para o seu sucesso. “Para mim quando vi o Safadão tocando foi um máximo, ele é um dos caras mais brabos que tem no país, ele consegue pegar uma música que às vezes não tem nada a ver com ele e transformar para o seu show. Quando ele cantou a minha foi o ápice, uma canção que escrevi e fiz. Ele ainda colocou a minha voz no meio do repertório. Estou vivendo um sonho de ter minha música tocada por essa galera que é gigante no Brasil”, disse.

Além das várias versões, “Vai Novinha, ah, ah, ah” veio com coreografia que está viralizada nas redes sociais. É impossível não ter visto algum anônimo ou influenciador realizando os passos sincronizados com a letra da música.

“Quando eu faço um single, fico imaginando tudo, clipe, reação da galera, a dancinha... imagino tudo, tudo mesmo. Quando estou produzindo fico pensando: ‘a galera vai fazer assim’. A dança já vem na minha cabeça, mas claro que a galera que é influenciador, acabam pegando a música e fazendo a dancinha da maneira deles, e fica muito bom”, finaliza.