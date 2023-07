Pedro Sampaio lança ‘Joia Rara’ e confessa: ‘Me amarro na música paraense’

Pedro Sampaio lançou o seu novo single em parceria com MC Tato, “Joia Rara”, que já está disponível nas plataformas de músicas e no Youtube. A divulgação da canção, que veio acompanhada de várias ações, que ganharam a mídia com uma série de teasers, que envolveram algumas emoções dos fãs, despertando a ansiedade para conhecer o single. Inclusive, o artista têm investido bastante em momentos especiais com os seus pré-lançamentos.

Ao longo de uma semana, que antecedeu o lançamento do single, o DJ deu spoilers da música em suas redes sociais, atiçando ainda mais a curiosidade dos fãs: “Eu adoro criar expectativa e transformar o lançamento em algo grandioso! Eu sou muito criativo, gosto de pensar em cada detalhe para criar uma atmosfera ao redor da música. E com ‘Joia Rara’ não foi diferente! Eu comecei dando spoilers nas minhas redes sociais, fui divulgando trechos da música, vídeos meus e do MC Tato. Criei a história por trás da transformação de cabelo em diamante e fui dando umas dicas. Meus fãs embarcam comigo e tentam adivinhar, eu me amarro!”.

“Joia Rara” foi composta pelo DJ e Tato, ao lado de Delano, Carolzinha e Lary, a produção é de Pedro Sampaio.

No clipe, o DJ aparece careca e também com um diamante no seu cabelo. A história se passa em um laboratório de diamantes que são produzidos a partir de cabelo, onde ele e Tato aparecem performando a canção ao lado de uma equipe de bailarinos. Além disso, o DJ contou que descobriu no processo de criação desse projeto que é possível fazer diamante a partir do seu próprio cabelo.

Pedro Sampaio tem entregado mais projetos maduros e criativos ao longo dos anos, ele também tem se mostrado uma pessoa aberta para novidades. Podemos dizer que hoje o artista foge de alguns clichês da música, isso tudo com muita liberdade para produzir e ser!

“Acredito que estou mais livre sim, para criar minha música, minha arte. Estou planejando incorporar aspectos mais pessoais e mais profundos nas letras, unir o Pedro Sampaio artista ao Pedro Sampaio pessoa. Cada vez mais entendo que é uma junção que me aproxima do público e dos meus fãs”, contou.

No Pará, o DJ tem fãs garantidos, principalmente após gravar “No Chão Novinha”, com Anitta, em Belém. As batidas dos ritmos paraenses foram conhecidas com a música ao serem misturadas com o funk. “Eu me amarro na música paraense e sempre busco trazer para minhas produções a batida do brega funk! O Brasil é um país multicultural e cheio de ritmos incríveis, e eu amo misturar vários deles no meu som e criar coisas diferentes”, finaliza Pedro Sampaio.