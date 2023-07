Amy Winehouse: 12 anos após a morte da cantora, relembre seus maiores sucessos; vídeo

Amy Winehouse conquistou o coração dos fãs com sua paixão pela soul music e suas performances cativantes desde muito jovem. Com apenas dois álbuns de estúdio lançados, "Frank" e "Back to Black", a cantora britânica alcançou uma projeção na cena musical. Amy morreu após intoxicação por álcool em sua casa, no norte de Londres, na Inglaterra, em 23 de julho de 2011. Ela tinha 27 anos.

"Back to Black" foi o álbum que impulsionou seu nome no cenário musical, sendo amplamente celebrado pela crítica e acolhido pelo público. Suas músicas, carregadas de emoção e letras profundas, cativaram milhões de pessoas ao redor do mundo. Entre os sucessos, estão "Back to Black", "You Know I'm No Good" e "Rehab".

Amy Jade Winehouse foi uma das cantoras mais talentosas e marcantes de sua geração. Nascida em 14 de setembro de 1983, a jovem londrina foi criada nos subúrbios de Southgate, região de Londres, tendo como base uma família composta por uma farmacêutica chamada Janes e um motorista de táxi chamado Mitch.

Desde cedo, Amy demonstrava um amor pela música e, aos 16 anos, começou a se apresentar em grupos de jazz, revelando sua inegável aptidão vocal. Aos 20 anos, sua carreira decolou com o lançamento de seu primeiro álbum, "Frank", que mostrou ao mundo todo o seu imenso talento.

No ano de 2006, Winehouse alcançou o auge de sua carreira com o lançamento de "Back to Black", um álbum aclamado tanto pelo público quanto pela crítica especializada. Sua voz singular e seu estilo retrô conquistaram legiões de fãs e lhe renderam cinco prestigiosos Prêmios Grammy, solidificando seu lugar na história da música.

No entanto, por trás do brilho de sua arte, Amy enfrentou uma batalha pessoal contra o abuso de álcool e drogas. Infelizmente, essa luta chegou a um fim prematuro e trágico quando, aos 27 anos, em 23 de julho de 2011, a talentosa artista foi encontrada sem vida em sua residência em Camden Town, Londres, vítima de uma intoxicação alcoólica.