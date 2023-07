Luiz Leite lança single que retrata momento de superação e doação

Com mais de 20 anos de carreira, Luiz Leite lança nesta sexta-feira, 07, o seu novo single ‘A Arte da Vida’. Com uma trajetória pautada no samba, o cantor mostra com a faixa o sentimento de superação.

“É um samba, feita pelos compositores Jorge Laurent e Junior Makako. Agradeço a eles pelo presente que me deram”, disse o artista.

A parceria entre os três, rendeu uma música cheias de bons sentimentos e que pode incentivar de alguma forma quem escuta.

“A letra é uma busca pela positividade. Levantar a cabeça e olhar o outro ao seu lado, seus problemas, dificuldades. Fazendo isso, conseguimos olhar as nossas próprias dificuldades. Tem a ver com empatia, tão ausente nos dias de hoje”, disse o compositor Jorge Laurent.

“Fiz a ela olhando exatamente isso. Uma amiga jornalista passando por aflição e dor que eu jamais tinha vivido. Para minha surpresa (e alegria) vi essa amiga reagir e buscar fazer algo positivo pra vida, dela e de outros. Algo fantástico como ser humano. Isso me motivou. A música do Luiz Leite é uma celebração perfeita disto”, acrescenta.

Disponível em todas as plataformas de música, ‘A Arte da Vida’ ganhará ainda um videoclipe que será gravado em breve, como antecipou Luiz Leite.

“O single fala de superação, de alguém que estava sem esperanças e deu a volta por cima, através de doações, ajudando os necessitados. Este samba vai para a velha guarda, para nova guarda do samba e pra todos aqueles que amam a vida”, pontua o cantor.

Em carreira solo desde 2001, Luiz Leite é um artista focado no samba. Ele já passou pelos grupos Tom Maior, Art Samba, Poeira Pura, entre outros. Além de intérprete, ele também é puxador no Carnaval de Belém, tendo participado de diversas agremiações: Quem São Eles, Matinha e Rancho Não Posso Me Amofiná.

O nome do artista é conhecido quando se fala nessa representação cultural de Belém, principalmente por colaborar com projetos carnavalescos. Além disso, é pesquisador de MPB, principalmente do gênero que canta.

Em março, Luiz Leite realizou o show "Paulinho da Viola 80 anos", com entrada franca. Agora, ele retorna com esse projeto que iniciou em 2007, mas destacando outro nome nacional. “Pretendo continuar com minhas apresentações que tem homenagens aos grandes ícones do samba. São vários shows realizados nos teatros de Belém, assim como foi o do Paulinho. O próximo será Martinho da Vila, que completou 85 anos”, pontua.

Antes disso, ele inicia uma programação de verão no Parque dos Igarapés, a partir do dia 15, sempre às 13h. “O meu repertório é bastante variado, dentro do universo do samba de raiz de Belém, além de sucessos nacionais”, antecipa.