A cantora Bella lança financiamento coletivo para o seu primeiro álbum intitulado "Namoradeira". O trabalho autoral terá 10 faixas inspiradas nos ritmos paraenses, lendas amazônicas, literatura brasileira, incluindo as sonoridades latino-americanas e o pop contemporâneo. A produção é de Leo Chermont e o primeiro single será lançado no dia 18 de julho.

A cantora e multiartista Bella está trabalhando em seu primeiro álbum de artista e segundo trabalho autoral. Antes de "Namoradeira" a jovem lançou o EP "Enlaço". Diferente do seu primeiro projeto, no álbum ela explorou uma sonoridade mais pop, disse. "Esse álbum é o resultado de quase um ano e meio de trabalho, um sonho que foi todo pensado e produzido por mim e por toda uma equipe impecável, tudo foi feito com muito amor, e tenho certeza que será um divisor de águas na minha carreira," contou a artista Bella.

A artista conta que para tornar esse projeto real apostou no apoio do público e, por isso, lançou uma campanha de crowdfunding ou financiamento coletivo e explicou como poderá ser apoiada. As recompensas vão desde o nome da pessoa no crédito do videoclipe até um super kit com brindes diversos. "O financiamento coletivo está sendo realizado na plataforma Catarse, para participar basta acessar o link catarse.me/namoradeira, lá estão disponíveis várias recompensas de diversos valores, que o público pode selecionar para ajudar o projeto, além de poder doar também valores avulsos", contou.

As 10 músicas contam e cantam uma história fantástica, na figura de uma mulher com personalidade variável e que se inspira nas lendas Amazônicas, desde a estética à sonoridade. O primeiro single será lançado no dia 18 e o álbum tem previsão de lançamento ainda este ano. "O álbum conta a história de um ser fantástico personificado na figura de uma mulher encantadora outrora cruel, colecionadora de corações partidos, atormentada pelo vazio que carrega no peito que nunca consegue preencher", pontuou.

"A maior referência visual desse trabalho são lendas populares, principalmente a da Iara, Boto e Matinta Pereira, que foram a base para a construção do ser mítico que é 'a Namoradeira'. Minhas referências sonoras são tanto artistas paraenses como Manoel Cordeiro e Aíla, e artistas internacionais como Gipsy Kings e Rosalia", completou.

Bella convidou o público paraense a apoiar a cena regional e, também, acessar a plataforma para conhecer as várias formas de apoiar a campanha, além de agradecer o apoio que tem recebido até agora. "Eu convido o público a embarcar nessa história e se deixar enfeitiçar pela Namoradeira. O primeiro ataque dela já tem data marcada! Dia 18 de julho, o primeiro single do álbum será lançado, e para acompanhar esse lançamento e os próximos, basta me acompanhar no instagram @abellapantoja", finalizou.

Serviço

Lançamento do single + campanha financiamento coletivo

Data: 18 de Julho

Campanha: catarse/namoradeira

Saiba mais: @abellapantoja