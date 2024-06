Joyce Manor e Gouge Away no Brasil pela primeira vez: veja datas, locais e valores de ingressos

As bandas Joyce Manor e Gouge Away, dos Estados Unidos, se apresentam no Brasil pela primeira vez nesse ano. A turnê inédita em terras brasileiras ocorre em novembro, nos dias 15, 16 e 17, no Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e São Paulo (SP). Joyce Manor celebra, em 2024, 10 anos de lançamento do álbum “Never Hungover Again”.

A produção dos shows é responsabilidade da New Direction Productions, com a Powerline. Os ingressos já estão à venda no site da Fastix, com taxa adicional de 15%.

É possível comprar até cinco ingressos por pessoa. O lote promocional já está esgotado nos três locais e o primeiro lote encerrou em São Paulo. Confira abaixo mais detalhes.

Joyce Manor e Gouge Away no Rio de Janeiro (RJ)

Data

15 de novembro de 2024, sexta-feira

Valores de ingressos

1º lote

Meia Solidária: R$ 150 (+ 15% de taxa de conveniência)

Inteira: R$ 300 (+ 15% de taxa de conveniência)

Local

Experience Music (Rua Riachuelo, 20 - Lapa. Rio de Janeiro - RJ)

Clique aqui e confira o site de vendas.

A banda Gouge Away é de música alternativa e indie (Reprodução / Instagram)

Joyce Manor e Gouge Away em Curitiba (PR)

Data

16 de novembro de 2024, sábado

Valores de ingressos

1º lote

Meia Solidária: R$ 150 (+ 15% de taxa de conveniência)

Inteira: R$ 300 (+ 15% de taxa de conveniência)

Local

Basement Cultural (Rua Desembargador Benvindo Valente, 260 - São Francisco. Curitiba - PR)

Clique aqui e confira o site de vendas.

Joyce Manor e Gouge Away em São Paulo (SP)

Data

17 de novembro de 2024, novembro

Valores de ingressos

2º lote

Meia Solidária: R$ 170 (+ 15% de taxa de conveniência)

Inteira: R$ 340 (+ 15% de taxa de conveniência)

Local

Fabrique Club (Rua Barra Funda, 1071- Barra Funda. São Paulo - SP)

Clique aqui e confira o site de vendas.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)