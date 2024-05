Após sucesso do show de Madonna em Copacabana, Shakira estaria em negociando apresentação no RJ

Depois de um show histórico de Madonna, que levou mais de 1,5 milhão de pessoas para Copacabana, no Rio de Janeiro, Shakira se empolgou com o resultado. A colombiana estaria pensando em seguir os passos da rainha do pop e também fazer um espetáculo em terras cariocas.

A notícia foi divulgada no mesmo perfil que soltou as informações do show de Madonna antes dele ser confirmado. Ou seja, muitos internautas estão confiando plenamente nas informações divulgadas.

O DJ e designer Rafael Arena foi o responsável por deixar a internet polvorosa ao anunciar que Shakira também irá para Copacabana em pouquíssimos meses. A previsão é que a colombiana viria ao Brasil no final do ano ou primeiro semestre de 2025.