Joana Marte e Arthur da Silva apresentam show ‘Tese, Afeto e Desapego’ nesta quarta

Os artistas paraenses Arthur da Silva e o trio Joana Marte se unem, nesta quarta-feira, 14 de junho, véspera de feriado, no show “Tese, Afeto e Desapego”, nome que mescla os mais recentes lançamentos de ambos - “Afeto e Desapego”, lançado em 2022, por Joana Marte, e "Tese Brega-Soul", de 2021, por Arthur da Silva. Sonoridades brasileiras em diferentes perspectivas e a abordagem do amor nas composições são pontos em comum entre os músicos. A programação começa a partir das 20h, no Studio Pub, em Belém, com discotecagem dos DJs Jeft Dias e Gerson Júnior, os Bambata Brothers, com set de música preta. O evento é uma realização da Psica Produções.

Lançado em 2022, “Afeto e Desapego” apresenta uma fase mais madura e de sonoridade mais brasileira do trio Joana Marte, formado por Rubens Guilhons, Bruno Azevedo e Leo Chaves. Recentemente, o trabalho foi lançado no Teatro Waldemar Henrique em um formato inédito, com trio de sopros e percussionista. Para o show no Studio Pub, Leo promete que o Joana Marte volta às raízes, com um show em trio e fala da expectativa para se apresentar ao lado de Arthur da Silva.

“Estamos preparando novas abordagens para músicas conhecidas, jams e repertório com músicas ainda não lançadas, além de principalmente promover as canções do novo trabalho”, diz. “Tocar com o Arthur é algo que a gente queria há um tempo, todos curtimos o trabalho dele, é único aqui e é legal pensar que abordamos temas parecidos em sonoridades mais distintas, então acho que vai ser uma dobradinha que vai dar certo”, completa Chaves.

Já Arthur da Silva que, recentemente, comemorou o primeiro ano de lançamento de seu segundo EP, “Tese Brega-Soul”, promete trazer toda sua influência na música brega e popular para o espaço. “Minha expectativa está grande, porque eu nunca toquei no Studio Pub e vai ser legal dividir esse momento com o Joana Marte. Temos duas abordagens distintas de canções de amor, duas perspectivas e vamos unir isso no palco. É um prazer estar compartilhando essa experiência com eles”, comemora Arthur.

Sobre o Joana Marte

Formado em 2015, o trio Joana Marte começou no rock psicodélico, passou a flertar com a música brasileira e, hoje, encontra-se em um ponto maduro dessa fusão, agregando em suas canções arranjos marcados por percussão, metais e sintetizadores. Com um EP e dois discos lançados, “Distante do Irreal” (2017), “De Outro Lugar” (2018) e “Afeto e Desapego” (2022), Joana Marte reflete sobre vulnerabilidade, o processo de cura e as relações modernos em tempos que fingir desinteresse está no hype.

Sobre o Arthur da Silva

Nascido em Belém, Arthur da Silva se abriu para as artes em 2015, quando entrou no curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal do Pará (UFPA). Em 2017, lança “Por Tal”, reunindo gravações caseiras, e passa a integrar a banda Les Rita Pavone, da qual faz parte até hoje. Já em 2019, chega ao público o primeiro trabalho profissional solo do músico, “Acenei”, com temáticas mais introspectivas e reflexivas. Em abril de 2021, se consolida com o lançamento de "Tese Brega-Soul", onde celebra o brega paraense em suas diversas referências e perspectivas, incluindo nacionais, na inspiração em nomes como Reginaldo Rossi e Bartô Galeno, e estadunidenses, com um toque de soul.

Serviço - “Tese, Afeto e Desapego”

Joana Marte e Arthur da Silva + Bambata Brothers

14 de junho, a partir de 20h

Local: Studio Pub (Tv. Presidente Pernambuco, nº 227 - Batista Campos)

Ingressos: 15 Reais (1º Lote)