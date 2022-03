Cantor paraense faz show em comemoração ao novo álbum misturando brega com ritmos internacionais

O cantor paraense Arthur da Silva se prepara para lançar seu novo show, alusivo ao álbum “Tese Brega-Soul”, segundo projeto do artista, lançado em 2021. O cantor despontou em 2019 com o lançamento de seu álbum de estreia, “Acenei”, mesclando ritmos como funk, bolero, samba e batuque. O novo álbum continua explorando a Música Popular Brasileira. Porém, o cantor incrementou uma pegada mais internacional ao novo trabalho. O disco será lançado na "Tese Brega Soul a Festa", com participação dos DJ’s Bambata Brothers. O evento será no Espaço Cultural Apoena nesta sexta, 18, a partir das 19h.

O trabalho traz composições do cantor em um período anterior à pandemia. A faixa “Movimento”, por exemplo, é de 2016, única canção do repertório que conta com uma parceria na composição, de Matemba. “A pandemia e as crises sociais, políticas e sanitária contribuíram para o trabalho. O cenário brasileiro não está fácil, mas as pessoas precisam ter motivos para acreditar e sorrir, sempre em segurança, afinal a covid-19 ainda está aí. O ‘Tese Brega-Soul’ busca trazer uma sensação de ‘normalidade’, convidando o público a se divertir em casa”, afirmou.

De acordo com o músico, os arranjos mais graves são percebidos no baixo e na percussão, característicos da música soul, e amarram as quatros faixas do álbum, ainda que puxadas para outros estilos. “‘Movimento’ e ‘Vertigens’ são canções essencialmente do brega-soul. Mantendo essa base, ‘Melô da tese’ flerta com a cúmbia latina, enquanto ‘Líquidos’ é uma música eletrônica. O brega dos anos 1980, conhecido popularmente como ‘passadão’, tem grande influência da música soul dos anos 70. Isso é percebido, sobretudo, pela abordagem hiperbólica do amor, presente nas letras de nomes como Bartô Galeno, Odair José, Amelinha, do paraense Mauro Cotta e até mesmo Reginaldo Rossi e Tim Maia”, detalhou o artista.

O álbum “Tese Brega-Soul” foi gravado no Estúdio dos Bichos, no bairro da Pedreira, em Belém, com masterização de Luan Sanches e backing vocal de Thalia Sarmanho e Rose Karimme, tem apoio da Lei Aldir Blanc e da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult) e distribuição do selo Psica Produções.

Nascido em Belém, Arthur da Silva se abriu para as artes em 2015, quando entrou no curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal do Pará (UFPA). Em 2017, lança “Por Tal”, reunindo gravações caseiras, e passa a integrar a banda Les Rita Pavone, da qual faz parte até hoje. Já em 2019, chega ao público o primeiro trabalho profissional solo do músico, “Acenei”, com temáticas mais introspectivas e reflexivas.

Agende-se

Lançamento do álbum “Tese Brega-Soul”

Data: 19/03

Hora: 19h

Local: Espaço Cultural Apoena