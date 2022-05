Joana Marte lança segundo álbum em show

A banda Joana Marte fará nesta quarta-feira, 25, o show de lançamento de “Afeto e Desapego”. O segundo disco do grupo está disponível nas plataformas de streaming desde o último dia 5, mas agora o público será presenteado com o show especial desse novo trabalho.

O show “Afeto e Desapego” será no Teatro Experimental Waldemar Henrique, a partir das 20h. O lançamento oficial ocorre após 20 dias das músicas estarem disponíveis nas plataformas. “A gente deu esses dias tanto para dar um tempo para o pessoal ouvir o disco, conhecer, quanto para a gente também ter tempo de preparar esse show. Esse vai ser um show bem diferente. Além de nós três, a gente vai ter um trio de sopros, mais um percussionista. Então vão ter uns músicos junto com a gente incrementando esses arranjos para fazer uma pegada diferente do disco”, explica um dos integrantes da banda, Léo Chaves.

A banda Joana Marte surgiu em 2015, em Belém, e é formada também por Rubens Guilhon e Bruno Azevedo. Eles agregaram a banda várias possibilidades musicais dentro da formação clássica do rock. O grupo se define como uma banda de rock alternativo, mesmo que não esteja resumido a esse gênero, adicionando sonoridades ao seus trabalhos, que vão do jazz ao samba, da música erudita à psicodelia.

“Afeto e Desapego” chega após quatro anos do primeiro projeto da banda. A produção, composição e outras demandas do projeto foram todas realizadas pelo próprio trio, que fez questão de cuidar de todas as etapas, desde o nascimento até a execução e finalização. O início de produção desse álbum foi em 2019, quando surgiram as primeiras composições.

O primeiro single lançado foi “Egresso”, que chegou ao público no final daquele ano, com um clipe dirigido por Adrianna Oliveira. Em 2020, foi lançado o single “Tempinho”. “Esse álbum está há alguns anos no forno e bota Joana em caminhos diferentes, ele se difere muito do nosso primeiro. ‘Afeto e Desapego’ é muito mais focado na canção, mais pessoal, fala muito sobre vulnerabilidade, mas também sobre o processo de cura e tem todos esses questionamentos. Esse disco é um pouco mais pop, com a voz mais na frente, a gente tem umas influências brasileiras, ou seja, tem samba, tem bossa, um pouco de maracatu”, conta Leo.

No show de amanhã, o objetivo é focar no “Afeto e Desapego”, dando a total atenção a este lançamento: “Vamos tocar o disco na íntegra, não na ordem, isso vamos fazer diferente, vai ser uma ordem meio inusitada, mas vai tocar o disco inteiro”. “A ideia é continuar fazendo shows. A gente lançou esse disco e quer rodar com ele dentro e fora do Estado. Então, já estamos organizando outros shows aqui dentro da cidade e também fora. Esse é o plano, tocar, tocar, espalhar esse trabalho que a gente fez com muito carinho e que a gente tá muito orgulhoso”, finalizou Leo.

Agende-se

Joana Marte apresenta: Afeto e Desapego

Data: quarta-feira, 25

Hora: 20h

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique - Av. Pres. Vargas, 645 - Campina, Belém – PA

Informações: (91) 3110-8650

Ingressos: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)

Vendas: Sympla ou bilheteria do teatro no dia do evento