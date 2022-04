'Tese Brega-Soul - A Festa' tem segunda edição nesta sexta-feira com DJ Dinho

“Uma pisa de som”, é assim que deve ficar marcada a segunda edição da Tese Brega Soul - A Festa, de acordo com o anfitrião Arthur da Silva. O evento com gingado paraense será realizado nesta sexta-feira, dia 22, às 21h, no Rebujo (Cidade Velha).

A festa terá show de Arthur da Silva, com a “tese garantida na cabeça deles e delas". É neste palco que o artista celebra um ano do lançamento de seu segundo álbum, “Tese Brega Soul”, apresentando um repertório autoral aliado às referências que levaram a construção de sua identidade musical.

“A gente vai tocar o disco, e também o EP anterior, ‘Acenei’, enfim, vamos ter o show autoral e as referências. Vamos tocar os bregas que foram referência para a sonoridade novidade VP, que são os considerados passadões, né? E vai mesclar esses dois repertórios, o autoral e o baile”, explica Arthur.

Um dos destaques das apresentações do artista é a música "Melô da Tese". De melodia divertida e letra carregada de verbetes e gírias típicas da região, a canção sintetiza a proposta do álbum que dá nome a festa, caracterizado também por uma homenagem ao brega.

Para esta edição da festa, o público terá ainda discotecagem do icônico DJ Dinho (ex-Tupinambá) e a dupla DJs Jeft Saudade e Gersinho Paixão (Bambata Brothers) para comemorar a data.

“O DJ Dinho dispensa apresentações, né? Um dos caras mais importantes para a cultura do brega no Pará, cultura da aparelhagem, então tenho absoluta certeza que ele vai fazer um set absurdo de brega; além do Bambata Brothers também, que vão discotecar o brega no vinil. Eles tem um vasto repertório de vinil de brega e eles vão levar esses para tocar. Então assim, pode esperar um repertório absurdo, muito rico, muito diversificado, explorando várias vertentes da música brasileira, não só do brega, mas do soul também que que perpassa pela pelo conceito do disco”, adianta Arthur.

Passadão revisitado

Com o "Tese Brega-Soul", Arthur da Silva se estabeleceu de vez na cena musical autoral paraense. É o que mostra a expressão do disco nas plataformas de música. Além disso, o artista foi um dos destaques do 9º Festival Psica, no ano passado, que trouxe a Belém nomes como Elza Soares e Marina Sena.

"Eu acho que a recepção foi a melhor possível. Isso é comprovado pelo fato de que duas das quatro músicas do trabalho, 'Vertigens' e 'Movimento', já estão com mais de 10 mil reproduções só no Spotify. A galera abraçou o 'TBS' e, agora, temos a oportunidade de devolver ao público toda essa receptividade. É a consagração de tudo que foi feito. Então, é mais do que necessária a realização dessa festa, onde vamos juntar o aniversário do álbum com o bailão que já estamos concebendo a bastante tempo", conta.

Agende-se:

Tese Brega Soul - A Festa

Sexta-feira, 22 de abril, às 21h;

Local: Rebujo (R. São Boaventura, 171 - Cidade Velha);

Ingressos antecipados a partir de R$ 15 pelo Sympla