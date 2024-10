Jin, do BTS, lança novo single 'I'll Be There' nesta sexta (25)

Jin está de volta! O cantor que integra o grupo de k-pop BTS lançará seu novo single nesta sexta-feira (25). A música "I'll Be There" marca o retorno do artista que finalizou recentemente o serviço militar na Coreia do Sul.

O single de Jin fará parte de "Happy", novo álbum do integrante do BTS, que chega às plataformas em novembro deste ano. Este será o primeiro disco completo de Seokjin e contará com seis faixas, incluindo o single principal, "Running Wild" escrito pelo músico Gary Barlow.

Veja a tracklist:

“Running Wild”

“I’ll Be There”

“Another Level”

“네게 닿을 때까지”

“Heart on the Window” (com Wendy)

“그리움에“