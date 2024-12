IZA viraliza com reação inusitada ao conhecer Beyoncé na première de 'Mufasa'

A reação de IZA ao encontrar Beyoncé na estreia de "Mufasa: The Lion King" chamou atenção e repercutiu no evento de ontem, no Dolby Theatre, em Los Angeles. A grande estrela da noite fez questão de cumprimentar a artista brasileira, que não escondeu a admiração e protagonizou um momento engraçado ao abraçá-la.

Em um dos vídeos, a diva pop se aproxima de Iza e a abraça rapidamente. Logo em seguida, a câmera flagra a brasileira em choque, sem saber o que falar após o momento inesperado.

Iza dublou Nala na versão brasileira do filme, enquanto Beyoncé deu voz à mesma personagem na versão original.

Vale destacar que, em 2019, Iza dublou a mesma personagem no live-action de "O Rei Leão". O papel também foi levado para fora das telinhas já que a cantora batizou sua filha, fruto do relacionamento com Yuri Lima, com o nome "Nala".