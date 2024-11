Em dia de eleições nos EUA, Beyoncé lança 'Beywatch', homenageia Pamela Anderson e incentiva voto

A cantora Beyoncé surpreendeu fãs nesta terça-feira (05) ao lançar um novo trabalho. O clipe é da faixa “Bodyguard”, de seu álbum mais recente, Cowboy Carter. O vídeo, intitulado “Beywatch”, faz uma referência direta à famosa série dos anos 90 Baywatch, estrelada por Pamela Anderson. Beyoncé recria alguns dos visuais icônicos da atriz, como o chapéu de pelúcia rosa e o corset branco que marcaram a estética dos anos 90.

Vale lembrar que a data do lançamento coincide com o dia das eleições presidenciais nos Estados Unidos, o que reforça o engajamento político da cantora, que utilizou a hashtag “#Vote” na descrição do vídeo no YouTube.

A iniciativa da artista une a divulgação de seu trabalho ao incentivo à participação cívica, com um apelo direto para que seus fãs exerçam o direito ao voto. Recentemente, Beyoncé demonstrou apoio público à candidata democrata Kamala Harris, atual vice-presidente e concorrente nas eleições.

Na última semana, a cantora marcou presença em um comício em sua cidade natal, Houston, ao lado de Harris e da amiga Kelly Rowland e autorizou o uso de sua canção “Freedom” (parceria com Kendrick Lamar, de 2016) como trilha oficial da campanha.

A homenagem de Beyoncé a Pamela Anderson encerra o “Beylloween”, período em que a artista, durante a semana de Halloween, também celebrou outras personalidades, como Betty Davis e Prince.