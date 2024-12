Festival de Música Amazônica reúne mais de 50 atrações em programação gratuita de 18 a 22 deste mês

De 18 a 22 de dezembro, Belém encerra a movimentada agenda cultural de 2024. O Festival de Música Amazônica, que vai reunir mais de 50 atrações em um grande evento gratuito de música e cultura, chega para finalizar o ano de sucesso de eventos na capital paraense.

A partir do próximo dia 18 de dezembro, os shows serão divididos entre Memorial dos Povos e Complexo Ver-o-Rio. São cinco dias de programação, com encerramento marcado para o domingo, 22.

Entre os artistas confirmados está a cantora paraense Gaby Amarantos, vencedora do Grammy Latino 2023 na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o disco TecnoShow. Outros nomes confirmados são Lia Sophia, Arraial do Pavulagem, Nilson Chaves e convidados e Gang do Eletro, além do show Elas, com Aíla, Joelma Klaudia, Natália Matos e Gigi Furtado. O tradicional ritmo do carimbó também estará representado pelas atrações Baile do Mestre Cupijó, Mestre Lourival de Igarapé com Mestre Damasceno (PA) e Tambores do Pacoval & Os Mansos homenageiam Mestre Dikinho (Soure/PA).

“A pauta feminista na música é uma luta minha de muito tempo. Cantar com grandes artistas é sempre um prazer, sou fã de mulheres fazedoras, articuladoras, que movimentam a nossa cena tão lindamente. Será muito especial, e ainda com uma banda toda feminina, de incríveis instrumentistas. Vamos fazer uma grande festa”, conta Aíla.

Ao lado de grandes cantoras paraenses, ela se apresenta nesta quinta-feira (19), no Memorial dos Povos. Aíla é uma das grandes artistas que fomenta a cultura local, além de estar no palco, ela também é engajada em vários projetos culturais.

“Fico muito feliz em ver Belém movimentada culturalmente, e com grandes festivais de música, arte e tecnologia, cinema, tudo feito por gente daqui. Precisamos falar dessa Amazônia em 1ª pessoa, e não vamos abrir mão disso. Além de cantora e compositora, tenho dois grandes festivais em Belém, e um deles, o Festival MANA, é pioneiro na Região Norte, quando se fala em festival protagonizado por mulheres Amazônidas. Ano que vem promete, o MANA vai voltar com força total. E desejo que a COP ecoe toda a potência que somos”, avalia.

Aíla destaca a movimentação de Belém ao receber grandes festivais: “É um ano importante para Belém, temos a oportunidade de sermos vistos por todo o mundo. Nossa cultura, as nossas pautas, a nossa diversidade, nós precisamos nos organizar para não sermos engolidos por pessoas de fora interessadas tardiamente na Amazônia. A hora de conectar é agora. Tenho certeza que sairemos fortalecidos de tudo isso. E tenho certeza que encontraremos desafios e atritos também”.

Essa conexão citada por ela será vista gratuitamente no Festival de Música Amazônica. “Acreditamos na necessidade de fomentar as agendas culturais que valorizem a nossa musicalidade, a nossa ancestralidade, a nossa periferia, tudo que vem das nossas raízes e desse pulsar amazônico. Poder encerrar 2024 em uma cidade que fervilhou cultura como Belém é, sem dúvida, motivo de comemoração. Estamos felizes com o resultado dessa curadoria e agradecemos aos artistas que embarcaram nessa conosco", analisou Joelle Mesquita, idealizadora do Festival e sócia-proprietária da Soma Música, produtora responsável pelo evento, o momento é de celebração da cultura popular paraense e amazônida.

Além dessas apresentações, um workshop voltado exclusivamente para profissionais mulheres e o público LGBTQIA+ irá ocorrer. É necessário ter a mínima experiência em eventos culturais para participar. Para Taca Nunes, produtor há 30 anos, a iniciativa do projeto Manas no Palco tem um único objetivo: diminuir a desigualdade em cima do palco. "Hoje vejo alguma melhora, mas por muito tempo vi um local exclusivamente masculino. E reforço que, para estar no palco, você não precisa de força física, você precisa de conhecimento, e é por isso que estamos trabalhando nessas oficinas, para dar oportunidade a esse público-alvo", detalhou.

O Festival de Música Amazônica tem o patrocínio do Ministério da Cultura, via Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB); e Prefeitura de Belém, via Fundação Cultural de Belém (Fumbel). A realização da programação é da Soma Música.

Agende-se

Data: 18 a 22 de dezembro

Hora: Shows - todos os dias, a partir das 17h; workshops de manhã e à tarde

Locais: Shows - Memorial dos Povos e Complexo Ver-o-Rio; Workshops - Sala Vicente Sales e Teatro Nazaré Tourinho, em Belém