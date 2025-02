Ex-vocalista de Ximbinha pede apoio à cantora que acusou guitarrista de assédio

A cantora Leya, ex-vocalista da extinta banda XCalypso, usou as redes sociais para pedir apoio à cantora Jéssica Rodrigues, ex-vocalista da atual banda de Ximbinha, após a artista revelar que sofreu assédio sexual por parte do guitarrista paraense. Leya destacou o impacto psicológico que Jéssica vem enfrentando e afirmou que se identificou com o relato da colega.

“Conversando com ela, parece que estou falando comigo mesma no passado. Então, ela vai precisar muito desse apoio de vocês. Não estou pedindo para atacarem ninguém, mas que deem esse suporte porque não é fácil passar por isso”, declarou Leya em um vídeo publicado em suas redes sociais.

A ex-XCalypso reforçou que Jéssica é uma cantora talentosa e que merece o reconhecimento do público. Segundo Leya, o apoio é fundamental, pois, além da pressão da internet, Jéssica também estaria lidando com dificuldades nos bastidores. “O outro lado tem uma força muito grande, inclusive no off. Então, o que puderem fazer por ela, façam”, completou.

A denúncia de Jéssica Rodrigues reacende as polêmicas envolvendo Ximbinha e ex-integrantes de suas bandas. O guitarrista paraense já foi alvo de diversas acusações ao longo dos anos por parte de ex-colegas de trabalho.

