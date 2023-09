Ex-The Voice Kids Bia Dourado e Renan Andrade lançam clipe de “Círios”, clássico do Círio de Nazaré

Os cantores mirins que encantaram todo mundo no The Voice Kids, Bia Dourado e Renan Andrade, lançaram um clipe especial para o Círio de Nazaré. A dupla de colegas gravou a canção “Círios” de Vital Lima e Marco Aurélio. A música é uma das mais conhecidas sobre a maior festa dos paraenses. A parceria dos dois artistas surgiu naturalmente.

“A ideia de gravar Círios veio porque a gente queria uma música de Círio, mas também queria uma música que falasse de Belém em si. A gente achou que Círios combinava perfeitamente com toda essa pegada que a gente queria e trazia mais essa vibe MPB e também porque somos grandes fãs de Vital Lima sendo perfeita para o nosso primeiro feet”, explicou Bia Dourado. A música está disponível no canal oficial de Bia Dourado no Youtube.

Segundo Renan, os compositores Marco Aurélio e Vital Lima também abraçaram a ideia dessa regravação na voz dos jovens. “Inclusive, sempre foi uma das minhas favoritas do Círio e sempre me emocionou bastante. Estávamos conversando sobre fazer uma versão dessa música e a ideia até então era para ser um vídeo para usarmos nas nossas redes sociais, mas o Vital Lima abraçou a ideia, junto ao Marco Aurélio e foi uma surpresa imensa poder fazer essa regravação, ainda mais ao lado da Bia Dourado, que além de amigos, sou muito fã do trabalho dela e da alegria que ela tem”, destacou.

Atualmente com 18 anos, Renan participou do The Voice Kids em 2019, com a música “Reconvexo” de Caetano Veloso. O caminho musical do jovem iniciou aos nove anos, por influência do pai, o também artista paraense Rubão Andrade, com quem aprendeu a tocar violão. Ele aprofundou o estudo da música durante o curso livre de violino na Escola de Música da UFPA (EMUFPA).

Já Bia Andrade participou do programa em 2021, como uma das representantes do Pará no time da artista paraense Gaby Amarantos. Bia Dourado iniciou na música aos seis anos de idade em aulas de canto, logo passou a integrar a Banda Mirim do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré. A história musical dela está intimamente atrelada ao Círio de Nazaré. A primeira grande apresentação aos sete anos ocorreu durante a homenagem do colégio na procissão do Círio de Nazaré para mais de duas milhões de pessoas, em 2017.

“Para mim o Círio é sinônimo de fé. De amor e entrega também. Entrega de cada pessoa para Nossa Senhora de Nazaré. Eu acho que herdei isso da minha mãe, de ter essa paixão ardente pelo Círio. Ela sempre levou a gente para participar da procissão e fazer nossos pedidos à Nossa Senhora. Então, acho que a melhor época do ano disparado e fico ansiosa o ano inteiro para poder participar do Círio de novo”, declarou Bia.

Renan também conta ter se emocionado durante as gravações de Círios. “Todos que estavam no estúdio fazendo parte dessa produção estavam na mesma sintonia e no processo de gravação foi impossível não se emocionar, é realmente algo inexplicável esse sentimento, e é isso que queremos transmitir para quem vai escutar “Círios””, assegurou. Para o final deste ano, Bia garante que está com dois shows planejados. Renan também tem novos trabalhos, mas espera o momento certo para anunciá-los.