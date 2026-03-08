Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Dia da Mulher: veja 5 nortistas que movimentam a música

Neste domingo, 8 de março, O Liberal destaca o talento feminino do Norte do Brasil

O Liberal
fonte

Entre os grandes nomes, estão Gaby Amarantos e Joelma (Reprodução / Instagram)

Neste domingo, 8 de março, é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Em comemoração, O Liberal destaca cinco mulheres nortistas que movimentam a música com talento e determinação. Entre os variados ritmos, a força feminina é ilustre na cultura brasileira e se mantém diversa na Amazônia.

Gaby Amarantos

  • Cidade: Belém (PA)
  • Estilo: Tecnobrega, pop amazônico

Uma das artistas responsáveis por levar o tecnobrega para o cenário nacional. Ganhou projeção em todo o país na década de 2010 e segue ativa em projetos musicais e culturais.

Joelma

  • Cidade: Almeirim (PA)
  • Estilo: Calypso, música pop

Ex-vocalista da Banda Calypso, é uma das vozes mais populares da música brasileira. A artista mantém forte conexão com a cultura paraense em seus lançamentos.

Viviane Batidão

  • Cidade: Santa Izabel do Pará (PA)
  • Estilo: Tecnobrega, tecnomelody

Referência do tecnomelody paraense, com carreira consolidada na cena popular do Norte e presença constante em festas e festivais.

Lia Sophia

  • Cidade: Caeté-Açu (PA)
  • Estilo: MPB, carimbó contemporâneo

Cantora e compositora que mistura influências amazônicas com MPB e música pop, sendo presença frequente em festivais e projetos culturais.

Zaynara

  • Cidade: Cametá (PA)
  • Estilo: Pop amazônico, guitarrada

Uma das vozes mais promissoras da nova geração da música paraense, misturando referências regionais com pop contemporâneo.

