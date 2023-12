Chegou o dia de amanhecer com Nattanzinho: Hoje tem ‘Desmanttelo do Nattan’ em Belém

Nattan chega ao fim de 2023 com crescimento puro, tudo comprovado com números. A celebração vai ser no ‘Desmanttelo do Nattan’, em Belém, neste sábado (23). O evento, que tem selo da Bis Entretenimento, será no estacionamento do estádio Mangueirão.

O ‘Desmanttelo do Nattan’ é uma label do cantor Nattan, em que ele canta mais de cinco horas. A ideia é subir no palco durante a madrugada e terminar o show pela manhã, por isso o mascote do evento é o Cururu, o sapo que começa a cantar no escuro e finaliza ao nascer do sol. O evento também permite uma experiência multissensoriais.

Além de Nattan, a artista sempre traz participações especiais, que seguem sendo surpresas até o momento do show. “Como nas outras edições, será surpresa e o público só vai saber na hora! Tenho certeza que a galera vai curtir. Estou muito animado!”, avisa o artista.

A edição de Recife, no mês passado, teve as presenças Kevin O Chris e Jonas Esticado, depois em Salvador, teve Marília Tavares e o cantor Rodriguinho. A label já passou por quase 10 capitais nacionais, incluindo também: Maceió, Fortaleza, Natal e Brasília. Agora chegou a vez de Belém!

“Vai preparado para se divertir. Como eu sempre digo ‘Esqueça o juízo em casa, que o desmanttelo só presta grande’. A dica é esquecer os problemas em casa e ir de coração aberto para essa festa linda!”, mandou avisar Nattanzinho.

Mas claro que para aguentar tantas horas de show, é necessária uma preparação. “A dica é beber bastante água e começar tudo de novo!”, pontua Nattan.

O cantor cearense de apenas 25 anos, explodiu nas plataformas de música e na web em 2022, com o hit “Tem Cabaré Essa Noite”. Este ano, o artista dominou as paradas de sucesso com hits como "Love Gostosinho" (com Felipe Amorim), mas também diversificou seu repertório com o EP "Pra Quebrar a Cara", explorando novos estilos como pagode, sertanejo e pop. Colaborações com artistas renomados como Juliette, Léo Santana, MC Pedrinho e outros.

Todas essas canções estarão no repertório logo mais: “Vai ter muitos sucessos e música boa para todo mundo curtir, dançar e cantar junto. Vai ser uma festa inesquecível tanto para mim quanto para o público. É o que posso adiantar!”.

Este ano de 2023 foi monumental para Nattan. No Spotify, o artista teve um aumento de aproximadamente 79% no número de streamings em relação ao ano anterior, atingindo um total de 627 milhões de streamings em 2023. Sua base de fãs também cresceu exponencialmente, alcançando 26 milhões de ouvintes no ano - um aumento aproximado de 68% em relação a 2022 - e 8,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, estendendo sua influência para 181 países.

No Pará, “Love Gostosinho - Ao Vivo” foi a segunda música mais escutada na plataforma.

“Meu sentimento é de gratidão sempre. Tenho o objetivo de levar o forró para o mundo e estou conseguindo conquistar novos territórios. Esse ano foi muito especial e fico feliz que o público tenha abraçado meu trabalho dessa forma”, disse Nattanzinho.

Além disso, ele esteve no Top 8 dos cantores mais ouvidos do Brasil na plataforma, conquistando posições de destaque em 8 estados brasileiros. No YouTube, o canal do artista acumulou 1.384.040.246 visualizações e ultrapassou 1,91 milhões de inscritos, um crescimento de cerca de 27,3%. Suas redes sociais também testemunharam números impressionantes, com 6,7 milhões de seguidores no Instagram e 25.8M de curtidas no TikTok.

Depois dos eventos natalinos, ele segue para as apresentações do Réveillon, que inclui a virada do ano em Copacabana, no Rio de Janeiro, sendo o único nordestino da festa. "Estou extasiado com todo o carinho e apoio que recebi ao longo deste ano. Obrigado por fazerem parte dessa jornada incrível comigo! 2023 foi um marco na minha carreira, mas estou ansioso pelo que está por vir. Estou trabalhando em novos projetos, colaborações especiais e muita música boa para compartilhar com todos vocês. O melhor ainda está por vir, eu prometo", finaliza.

Agende-se

Desmanttelo do Nattan

Data: hoje, 23

Hora: 21

Local: estacionamento do Mangueirão.