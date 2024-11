Cella, ex-The Voice, apresenta influências nortistas no single 'Karma'; confira

A cantora Cella Bártholo, ex-The Voice Kids, acaba de lançar seu novo single, “Karma”. Este novo trabalho marca um momento de transição na carreira da artista amazonense, que agora migra para o universo pop. A música, já disponível nas plataformas digitais, fala sobre o amor e conflito nos relacionamentos e possui timbres de carimbó, ritmo tradicionalmente nortista.

VEJA MAIS

Em "Karma", a amazonense explora as complexidades de uma relação instável, com idas e vindas, com a presença de um sentimento verdadeiro. A letra captura traços de relacionamentos contemporâneos. No novo trabalho, uma colaboração com Lary e Gabé, a artista combina elementos do dark pop com referências do pop brasileiro e do carimbó.

"Quero trazer os sons do Norte de uma forma diferente, criando uma musicalidade única que dialogue com a identidade brasileira. É um estilo de música que sempre admirei e me diverti dançando e que quero trazer mais para o pop Brasil", defende Cella Bártholo.

"Artistas como Joelma e Gaby Amarantos levaram o carimbó para o resto do país e eu queria fazer isso da minha forma. A gente convida o público a se envolver com a narrativa dançante da música e mostra a qualidade das influências do Norte do Brasil”, completa a cantora.

Ouça "Karma"