DJ David Sampler inova com ritmos e tecnologia para garantir a festa dos paraenses

Um DJ nunca desliga, quando o assunto é criar músicas para fazer o clima do público seja em festas seja em audição nas redes sociais. Assim nesse ritmo é o trabalho do DJ David Sampler (nome vem do equipamento DJ sampler, que solta vinhetas e outras funções), nascido em Belém e que mora há muito tempo no bairro do PAAR, em Ananindeua. Ele coleciona sucessos e contabiliza um ano de muitas conquistas em 2024. Para 2025, não faltam planos, como diz o próprio David, como criar um site de música do Pará. Neste final de ano, DJ David mantém o pique, agitando colocando a plateia para ouvir e dançar com músicas, principalmente, o tecnobrega.

DJ David convive com a música desde criança. O pai dele (Délcio Rodrigues) tinha uma aparelhagem de médio porte (Aparelhagem Jaguar), daquelas que tocavam em rua. Em 2009, ele começou, então, a produzir música, e houve a necessidade de David virar DJ das próprias músicas. Aí, ele montou uma banda, a Techno Machine, e começou a tocar, em 2010, as músicas no próprio grupo, fazendo shows. Em 2014, David começou a tocar em aparelhagens.

Entre 2010 e 2014, DJ David Sampler gravou vários singles. Ele e o parceiro Joe Benassi. Essa dupla chegava a fazer até dez músicas por semana. "Eu devo ter umas 400 ou 500 músicas gravadas (para equipes)", arrisca David. Recentemente, ele gravou músicas somente com sintetizadores que estão sendo muito executadas dentro e fora do Pará.

DJ David Sampler coleciona diversos hits marcantes. Em 2010, ele estourou "Sanfona do Pop", junto com Marlon Branco. Em 2011, foi a vez de "Audiosom" junto com a Banda Ravelly e Marlon Branco; "Amor pelo Pop", "Príncipe Negro", "Astronomia do Pop 1 e 2", e daí em diante "Olê, Olê do Pop" e "Família PAAR". Em 2024, o hit de David é "Sampler Doidão".

Paixão

O estilo do DJ David Sampler é o tecnobrega. Ele atua muito com sintetizadores forte e outros elementos que não são utilizados normalmente no brega. Ele mistura muitos ritmos e músicas do tipo flashback, mas a essência é o tecnobrega. "Eu convivo com o brega desde cedo, desde a aparelhagem do meu pai. Então, eu sou da geração do brega, sou fã do brega que tem a pegada do paraense", destaca.

Ele diz que 2024 tem sido um ano importante na carreira. De 2014 até 2019, ele não estava produzindo música, por se encontrar em outros projetos. Porém, em 2021, voltou a fazer músicas, superando a pandemia da covid-19, e após esse período voltou a tocar e tem feito sucesso nas festas. Ele participou de alguns projetos como o Festival Psica e de outras ações. Para 2025, pretende gravar um sunset novo.

"E eu quero criar o maior site de música do Pará. Eu trabalho com desenvolvimento também, sou formado em Engenharia da Computação e quero aproveitar o meu conhecimento na música, para criar o maior site do Pará, um site que o Pará não tem, valorizando a música da terra. Pretendo fechar novas parcerias e gravar outros ritmos como piseiro e forró", arremata.