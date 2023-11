Cantor e compositor Junior Neves lança novo single: 'Frente a Frente’; ouça

O cantor e compositor Junior Neves lançou seu mais novo single 'Frente a Frente’ no último dia 17 deste mês. Disponível em todas as plataformas de música e no site do artista, a canção é uma adaptação feita por Junior Neves inspirada no clássico: ‘A Whiter Shade Of Pale’, do Grupo de Rock Progressivo, Procolharum.

VEJA MAIS

Com mais de 34 anos de carreira, o cantor apresenta uma leitura do Calypso Romântico e de forma dançante, uma vertente do Calypso Paraense mais compassada, voltada para o Chacundun, ritmo dos anos 80 do brega paraense. Com letra romântica, que é um de seus fortes, Junior Neves soma mais de 500 músicas gravadas no Norte, Nordeste e sudeste do Brasil, por artistas consagrados, como: Bandas Calypso, Cia do Calypso, Xeiro Verde, Banda Tanakara, Banda Orlando Pereira, Banda Sayonara, Banda da Loirinha, Banda Amor Perfeito, Banda Halley, Tonny Brasil, Simone e Suzane, Sandro Aragão, As Leõas/SP, Cláudio Alexandre de Recife-PE, entre outros.

'Frente a Frente’ foi gravado nos estúdios ‘Andinho Guitt Produções’ e ’Adriano Pith Produções’, com produção musical de Andinho Guitt e Junior Neves.