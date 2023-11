40 artistas paraenses são contemplados com edital da Vale ‘Apoia no Pará e no Maranhão’

40 artistas paraenses foram contemplados no "Edital Apoia no Pará e no Maranhão" com um valor de R$ 10 mil cada, visando valorizar e impulsionar artistas, grupos e instituições que trabalham com o fazer cultural regional, por meio do Instituto Cultural Vale. Entre os artistas contemplados está a cantora Raidol de Belém, o "Grupo de Carimbó Raízes da Terra", de Marapanim e a "Folia de Reis de Ourilândia do Norte", no sudeste paraense.

A iniciativa abrange os estados do Norte e do Nordeste, Pará e Maranhão, respectivamente, que abriga a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás e o Centro Cultural Vale Maranhão, onde cada uma delas destinou R$ 400 mil aos premiados no resultado divulgado nesta segunda, 13, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Cada fazedor de cultura receberá R$ 10 mil.

O diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto, explica que fomento faz parte do compromisso de valorizar e salvaguardar o trabalho dos fazedores de cultura popular. “O Instituto Cultural Vale tem o compromisso de promover a salvaguarda dos saberes e fazeres tradicionais, valorizando, premiando e reconhecendo seus detentores. O Edital Apoia reafirma isso. Entendemos a importância das culturas populares na Amazônia Legal e, por isso, juntamos esforços para que ela se mantenha viva”, disse.

No Pará 173 inscrições pessoas e grupos se inscreveram no edital, destes 40 foram contemplados, após a seleção feita pelo comitê técnico composto por profissionais especialistas do Instituto Cultural Vale, esclareceu Randy Rodrigues, diretor da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás. “O Edital Apoia reconhece a trajetória de artistas, mestres e fazedores de cultura. A continuidade dessa iniciativa vai ao encontro da promoção do patrimônio cultural amazônico e integra um movimento de ações voltadas à valorização do território e sua identidade”, destacou.

A cantora Raidol, contemplada no edita, fala sobre a oportunidade de ver seu trabalho fomentado e conta a reportagem de O Liberal que seu projeto audiovisual "Mandinga" que é um curta e destaca a razão de tê-lo escolhido. "Inscrevi um projeto de circulação, onde irei exibir meu curta-metragem denominado 'Mandinga'. Além disso, após o curta, farei um pocketshow, voz e violão, e depois um bate-papo sobre cinema Amazônico", iniciou.

"O curta mandinga é um projeto audiovisual que acompanha meu disco, que leva o mesmo nome. O curta é uma história ficcional e LGBTQIAP+, que tem como trilha sonora meu primeiro disco. [Já participou com o curta] da 6º Mostra Lugar de mulher é no cinema (BA), Cinequeer, FEMCE (Salvaterra - PA); IV Mostra Sesc de Cinema (Brasil), 31 º Festival Mix Brasil (festival internacional- SP), Cine Alter do Chão (Santarem - PA), Jambu Festival (UFPA - PA) e agora, na casa de cultura de canaa dos carajas", completou.

Questionada sobre a importância de editais para os artistas independentes e sobre a oportunidade de levar a sua arte mais longe, Raidol diz que está: "feliz de representar o Norte com a minha música e fico na torcida para que nos próximos anos a gente possa ver cada vez mais produções audiovisuais e musicais nortistas sendo reconhecidas pela mídia cultural nacional. Nossa produção está passando por um momento único, são muitos artistas com trabalhos em ebulição e todos com o sonho de viver da sua produção. Então torna-se importante, pois é dado o mínimo de condições econômicas para conseguirmos viabilizar nossos projetos", afirmou.

"Vivemos em um mundo capitalista, então, o dinheiro é, além de um privilégio, uma legitimidade. Onde tu consegues ter o mínimo de dignidade para a execução dos projetos e para o pagamento das pessoas envolvidas nele. Reconhecimento é um grande incentivo, profissional e emocional, para seguir firme nos meus planos e me fortalecer na minha missão quanto fazedora de cultura no norte do país", finalizou.

Confira a lista de aprovados do Edital Apoia no Pará



Aline Helena dos Santos Ribeiro



Angoleiras Cabanas



Associação Junina Tradicional Trevo do Amor



Auto das Pastorinhas "Filhas do Oriente"



Batalha do Miriti



Capitoa D. Teté



Carimbó O popular



Companhia Bricbrac



CurtaCarajás



DJ Ras Margalho



Emi Kayapó



Everaldo Pereira Nascimento



Festival Parauapebas em Dança



Folia de Reis de Ourilândia do Norte



Grupo de Carimbó Raízes da Terra



Grupo Divino Espírito Santo



Grupo Malungo Centro de Capoeira Angola



Hayone



Jairon Gomes



Kleodon dos Santos Gonçalves



K-tinguellê



Mestra Bigica



Mestra Jesus



Mestre Arythanan



Mestre Bené



Mestre Catarino



Mestre Cizico - Memória Viva do Carimbó Paraense



Mestre Melentino



Mestre Robson



Mestre Sabá



Novo Mestre Ticó



Paula Fernanda Sacramento dos Anjos



Pirucaba Jazz



Raidol



Rayda Lima



Renan Santos do Rosário



Robson Jose da Silva Lima



Sociedade Beneficente de São Benedito



Taires Magno Pacheco



Trupe de Bubuia