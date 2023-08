Festival Se Rasgum confirma Luísa e Os Alquimistas, Rashid, Mukeka di Rato e Silvia Machete

A edição de número 18 do Festival Se Rasgum confirmou nesta terça-feira, 29, novas atrações que trazem a marca da diversidade do evento já conhecido dos amantes de música no Pará e em todo o país. Na edição deste ano, o festival vai ocorrer entre os dias 14 e 18 de novembro, no Espaço Náutico Marine Club. Os novos nomes confirmados são a banda potiguar Luísa e Os Alquimistas, o rapper Rashid, a banda punk Mukeka di Rato e a cantora e compositora Silvia Machete.

A banda potiguar Luísa e Os Alquimistas traz como característica ritmos latinoamericanos e elementos futuristas da música eletrônica, numa sonoridade única. Com quatro álbuns no currículo, o conjunto teve como destaque nacional o disco Jaguatirica Print. Fortalecer a identidade da música nordestina para além dos esteriótipos é outro lema de Luisa e Os Alquimistas, que busca reinventar o seu repertório musical a cada trabalho.

Nome de destaque entre os artistas atuais do rap nacional, Rashid vai encontrar o público paraense. Com uma discografia iniciada em 2010, pelo EP Hora de Acordar, o rapper paulistano tem como marco de sua história um Disco de Diamante, conquistado com a canção “Pipa Voada”, que conta com a participação de Emicida e Lukinhas e integra Tão Real (2020), trabalho que em 2022 ultrapassou a marca de 100 milhões de plays.

Com mais anos de crítica e som forte, Mukeka di Rato é uma banda de punk rock/hardcore formada em 1995 na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. O conjunto traz em sua formação original o baixista Fábio Mozine, conhecido por seu humor ácido e pela criação da marca Laja Records. A banda traz como principais características o senso de humor sarcástico e shows irreverentes.

Pela primeira vez em Belém, a performática cantora e compositora Silvia Machete atrais os fãs para o que promete ser uma apresentação marcante. A carioca começou a carreira como artista de circo e de rua, rodando pela Europa e Estados Unidos. Ao voltar ao Brasil, desperta para a cena musical, revelando-se também cantora e compositora, seduzindo a plateia com um show de atuação e carisma. Com dois discos lançados, ela também se apresenta sob a alcunha da cantora Rondha, que traz sua expressão mais introspectiva.

Parenses

Entre as atrações dos artistas, do Pará, pela primeira vez, o público poderá assistir apresentações únicas pensadas especialmente para o festiva. A cantora Malu Gadelha, nome de destaque da MPB local, vai se apresentar junto ao experimentalismo de Kikito e o pop de Raidol. Já Mestre Jesus e Mestra Baixinha vão levar uma performance pensada em parceria com o Ponto de Cultura Iaçá, com foco na tradição do carimbó.

Mais conhecida do grande público, a guitarra de Felipe Cordeiro vai se encontrar com o tecnomelody de Valéria Paiva e da cantora Rebeca Lindsay. O Coletivo Radio Cipó é a surpresa da vez. Surgindo como uma homenagem póstuma ao MC Rodrigo Jahmants, que faleceu em maio deste ano, a banda surgiu como um grupo que unia rap ao rock, trazendo pesquisas regionais e revelando mestres artistas, como Mestre Laurentino e Dona Onete.

Na discotecagem, DJ Carol Tucuju, criadora da Maniva Festa, que são festas com músicas da amazônia que acontecem em São Paulo e em Taiwan, e DJ Digestivo.

SERVIÇO

Coca-Cola e Devassa apresentam:

18º FESTIVAL SE RASGUM

14 - 18 de novembro - Espaço Náutico Marine Club e Píer das Onze Janelas, em Belém

Planet Hemp, Max Romeo, Terno Rei, Keila + Deize Tigrona, Serpent, Thus Love, Luísa e Os Alquimistas, Rashid, Mukeka di Rato, Silvia Machete, Malu Gadelha + Kikito + Raidol, Mestra Jesus + Mestra Baixinha + Ponto de Cultura Iaçá, Felipe Cordeiro + Valéria Paiva + Rebeca Lindsay, Coletivo Rádio Cipó, DJ Carol Tucuju, DJ Digestivo e mais.