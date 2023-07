‘Seletivas Se Rasgum’ abre inscrições para artistas e bandas autorais da Amazônia Legal

Estão abertas as inscrições para as Seletivas Se Rasgum Amazônia Legal. As vagas são destinadas a artistas e bandas que já têm experiência musical e desenvolvem trabalhos autorais nos nove Estados brasileiros pertencentes à bacia Amazônica. Dos inscritos, apenas dez serão selecionados por uma comissão e passarão por processo de mentoria virtual no mês de setembro. O formulário pode ser enviado gratuitamente até o dia 21 de agosto.

Os interessados em participar devem residir em um dos estados da Amazônia Legal (Amapá, Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins), ter produzido e lançado pelo menos quatro músicas autorais, comprovar mínimo de dois anos de existência do trabalho artístico, preencher o formulário com informações da banda (release atualizado), anexar duas fotos, links das músicas lançadas e de vídeo de performance ao vivo no YouTube, além de anexar a discografia nas plataformas digitais e o clipping comprovando a experiência.

Segundo Renée Chalu, uma das sócias e produtora do Se Rasgum, o objetivo da seletiva é mapear as músicas que estão sendo produzidas pelos artistas amazônicos, com toda a diversidade e pluralidade cultural de cada região.

“A proposta é que nesse processo a gente consiga selecionar novos artistas para participação na programação, mas também tenha um processo de aceleração musical, ofertando workshop com ato de mentoria, focado na formação de carreira”, acrescentou.

Renée explicou que, dos dez selecionados por uma comissão composta por seis profissionais ligados à produção musical e à cultura, apenas três farão parte do line-up do Festival Se Rasgum, que acontecerá entre os dias 14 a 18 de novembro, em Belém. Nesta fase, o trio irá se apresentar para a banca avaliadora.

“Serão avaliadas a questão de reverência artística, criatividade, inovação, originalidade, se as composições são de autoria própria, e logicamente, levaremos em consideração a diversidade étcnico-racial e a equidade de gêneros”, afirmou Renée sobre os critérios utilizados.

Os artistas que forem selecionados, mas não residirem no Pará, terão o cachê de apresentação e também hospedagem, passagem e alimentação custeados pela organização do Festival.

A cantora amazonense Karen Francis foi uma das três selecionadas em 2022. Em conversa com o Grupo Liberal, ela relembrou da experiência de tocar em um festival de música independente. “Muito legal você pode escoar o seu trabalho para outros lugares. Foi importante não só o fato de eu ter tocado no próprio festival, mas, ter participado das mentoriais. Esse processo de celebração artística das Seletivas me ajudou muito, porque pude fazer contatos e apresentar meu trabalho para profissionais de todo o Brasil”, declarou.