Festival Se Rasgum anuncia três atrações internacionais para a edição 2023

Com nomes da Jamaica, Estados Unidos e França, o Festival Se Rasgum confirmou nesta quarta-feira, 9, atrações internacionais, como faz há anos, na programação de sua 18ª edição, que será realizada entre os dias 14 e 18 de novembro. Desde a segunda edição, com artistas de diversos países, o festival já soma 30 nomes de todas as partes do mundo em sua história. O ícone do reggae Max Romeu, o power trio estadunidense Thus Love e o quinteto pós-punk Serpent, da França, poderão ser assitidos pelo público em Belém, ainda em 2023.

Nesta edição, o Festival Se Rasgum tem o patrocínio master de Coca Cola e Cerveja Devassa pela lei Semear de incentivo à cultura, Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado, e patrocínio do Banpará, através da lei federal de incentivo à cultura.

O cantor e compositor Max Romeo é um dos nomes mais importantes da música jamaicana. Com mais de 50 anos de carreira, ele realiza neste ano a última turnê da carreira, prestes a completar 79 anos de idade, no dia 22 de novembro. Ele possui no currículo mais de 40 álbuns, dentre eles “War inna Babylon”, considerado por público e crítica um dos discos mais emblemáticos da história do reggae. Diversas faixas se tornaram sucesso, como “Chase The Devil”, que anos depois foi sampleada pelo grupo de música eletrônica “Prodigy”. Max teve ainda músicas selecionadas e amplamente divulgadas em jogos de videogame como GTA.

Em sua turnê de despedida dos palcos, Max Romeo está com mais de 60 shows confirmados pela Europa. O artista também está finalizando um álbum com releituras de seus clássicos por cantores como Manu Chao, Alpha Blondy , Natiruts, Alborosie, Beres Hammond, Groundation e Marcia Griffiths.

A banda Thus Love, grupo com influências do punk rock, é formada por Echo Marshall (voz, guitarra), Lu Racine (bateria) e Nathaniel van Osdol (baixo); músicos que se identificam como artistas transgêneros. No ano de 2022, lançaram pela Captured Tracks (selo nova-iorquino que revelou nomes como Mac DeMarco, DIIV, Beach Fossils e Wild Nothing) o álbum Memorial, contendo influências diretas do pós-punk e grupos com raízes oitentistas como Simple Minds, Psychedelic Furs e até Future Islands. Rapidamente, o grupo ganhou destaque na imprensa internacional.

Da França vem o quinteto Serpent, que é considerado pela crítica internacional um dos nomes mais inventivos da cena atual. Difícil de rotular, o grupo faz um trabalho com referências pós-punk e traz um show baseado em seu mais recente EP. O cantor Mathieu Lescop, antes de formar o Serpent, lançou dois álbuns: Lescop e Echo. Paralelamente ao caminho solo, em maio de 2019, surgiu a ideia de concretizar experiências coletivas com seu baterista habitual, Wend Kill, os dois guitarristas Martin Uslef e Adrian Edeline, e o baixista Quentin Rochas, que já estavam tocando juntos em várias bandas ou projetos. O som do grupo, de acordo com a crítica, remete aos punks britânicos do HMLTD ou aos nova-iorquinos do The Rapture.

Em breve, o festival anuncia novas atrações e novidades dessa edição que já tem ingressos à venda online no site ingressolive.com/serasgum18.