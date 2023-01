Festival Se Rasgum ganha um dia especial em São Paulo

O Festival Se Rasgum retorna para São Paulo nesta quinta-feira (27), para a quinta edição especial dentro do evento “SIM São Paulo”. A noite, repleta de música paraense será protagonizada por nomes como Felipe Cordeiro, AQNO e Layse, Íris da Selva, Raidol, Jeff Moraes, Joana Marte e Bruna Magalhães, grandes sucessos paraenses. Vale destacar que a programação se trata de um recorte particular que o festival faz do que tem representado a música paraense. Os shows serão realizados na quinta-feira (27), a partir das 21h no Centro Cultural Mundo Pensante, na capital paulista.

Segundo um dos fundadores do festival, Marcelo Damaso, “será mais uma festa incrível. Fomos convidados mais uma vez para valorizar ainda mais a música paraense, essa já é a quinta festa que realizados nesse formato. Geralmente é o momento em que fazemos um recorte do que rolou no festival em Belém. É um projeto que conta com o apoio direto dos artistas, já que é sem patrocínio, mas é um momento para ser assistido tanto pelo público, mas por grandes produtores que estão presente em São Paulo. É uma espécie de vitrine. O público pode esperar uma mistura gostosa do que é a música paraense”, confirmou.

Marcelo reforçou ainda que “neste ano, conseguimos colocar cinco shows nessa festa, a gente tenta aproximar o máximo de shows combinados para que mais artistas possam ser mostrados. A festa é uma parcela daquilo que existe em solo paraense e que precisa ser mostrado para o mundo”, concluiu.

Para o cantor paraense Jeff Moraes, um dos convidados para se apresentar no evento, “eu estou muito feliz por ter recebido esse convite para estar me apresentando nessa edição em São Paulo e poder representar a música na Amazônia. Estamos vivendo um momento muito novo dentro da nossa musicalidade, é um momento de refletir, perceber o que está acontecendo em nossa cidade. Podemos observar movimentos novos, movimentos que estão sendo resgatados também. E eu me sinto parte desse movimento, representando a música afro na Amazônia. Vai ser uma noite linda, visceral, única! A sensação que eu tenho é que estamos caminhando, saindo da Amazônia para o resto do Brasil, explorando novas fronteiras e isso me deixa extremamente feliz”, destacou.

Sim São Paulo

O “SIM São Paulo” é um evento, que há dez anos vem impactando a indústria musical e gerando resultados positivos a seus participantes, com uma programação presencial juntando artistas e profissionais de todos os cantos do Brasil e vários países, mas também terá atividades online complementares, como palestras, workshops e meetups.

Se Rasgum

O Festival Se Rasgum já acumula 14 edições de sucesso. É considerado um dos maiores festivais da Região Norte. Conhecido por abrigar um caldeirão musical na Amazônia, o evento traz em sua programação shows de diferentes gêneros e ritmos musicais promovendo misturas e parcerias inéditas e inusitadas. Tecnobrega, samba, carimbó pau-e-corda, indie, psicodelia, lambada, eletromelody, trap, MPB e punk foram alguns dos estilos que passaram pelo palco do evento, sempre no mês de novembro em Belém do Pará.

Agende-se

“Noite Se Rasgum na SIM São Paulo”

Shows: Felipe Cordeiro, Iris da Selva + Raidol + Jeff Moraes, AQNO & Layse, Joana Marte e Bruna Magalhães

Data: 27/01

Hora: 21h

Local: Centro Cultural Mundo Pensante (R. Treze de Maio, 830 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01327-000)