Cantora Ariana Grande posta foto com microfone e anima os fãs; vídeo

A cantora Ariana Grande publicou nesta terça-feira (08) fotos com um microfone na mão e lendo partituras de músicas do "Yours Truly", o primeiro álbum de estúdio da carreira. A artista, que estava afastada da cena musical, utilizou o perfil no Instagram para postar fotos no feed e nos storys sobre o novo projeto, que aparenta ser uma versão ao vivo como homenagem ao álbum, que completará 10 anos em setembro.

VEJA MAIS

Nas fotos publicadas, Ariana está em meio a uma orquestra. Em outra, a cantora aparece segurando um microfone. Na terceira foto, é possível ler os nomes e partituras das músicas “Tattooed Heart”, “Daydreamin” e “Baby I”, lançadas junto com outras faixas em 3 de setembro de 2013.

Com as imagens compartilhadas, é possível entender que os registros desse projeto são recentes, pois a artista aparece loira. Isso porque Grande tingiu recentemente os cabelos nessa tonalidade para as gravações do filme "Wicked", onde interpretará Glinda, a a Bruxa Boa do Norte. Segundo o diretor do filme, Jon M Chu, as gravações foram finalizadas e a estreia do filme está prevista para novembro do ano que vem.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)