Casamento de Ariana Grande e Dalton Gomez chega ao fim, diz site

Boatos de que a cantora Ariana Grande e Dalton Gomez não estão mais juntos começaram a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (17). O site TMZ afirmou que o divórcio deve ser anunciado logo em breve.

De acordo com site, o casamento de Ariana e Dalton teria acabado, de fato, em janeiro. O casal teria tentado uma reconciliação, mas não funcionou. As fotos do matrimônio, que a cantora tinha publicado em seu Instagram, não estão mais lá, sinalizando o fim do relacionamento de dois anos.

A artista foi a um torneio de tênis neste final de semana com Jonathan Bailey, com quem está gravando o filme "Wicked". Nas fotos, ela já aparece sem aliança.