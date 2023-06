Internação de Madonna: celebridades do mundo todo torcem pela recuperação da cantora

Celebridades do mundo todo mandaram "boas energias" e desejos de "melhoras" a cantora Madonna, 64 anos, após saber da internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar um quadro de infecção bacteriana. Entre os artistas está Frankie Grande, irmão da cantora Ariana Grande, e a apresentadora brasileira, Angélica.

Guy Oseary, empresário de Madonna, escreveu em uma postagem no Instagram. "Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação total', disse.

A atriz Zooey Deschanel, do seriado "New Girl" e do filme "500 Dias com ela" desejou melhoras. "Espero que ela se sinta melhor muito em breve", destacou.

Frankie Grande, irmão da cantora Ariana Grande, escreveu que estava emanando luz para a sua recuperação: "Oh, meu Deus, enviando amor e luz de cura para ela", pontuou.

A apresentadora brasileira Angélica ao saber da notícia colocou um emoji com as mãos unidas, que significa que ela está orando pela recuperação de Madonna.