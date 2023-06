Parente de Madonna fala sobre internação da cantora: 'Família se preparou para o pior'

O estado de saúde da cantora Madonna no último sábado ao ser hospitalizada era tão grave que seus familiares passaram "a se preparar para o pior". Segundo o Daily Mail, um parente da cantora revelou que todos se uniram e passaram vários momentos traumatizantes sem saber se ela sobreviveria. “Nos últimos dias, ninguém sabia realmente o que ia acontecer, e sua família estava se preparando para o pior”, disse o parente ao veículo, acrescentando que Madonna tem se esforçado demais com os ensaios para a turnê.

"É por isso que [a internação] foi mantido em segredo desde sábado. Todos acreditavam que poderíamos perdê-la e essa tem sido a realidade da situação", continuou o parente. Madonna é mãe de seis filhos: Lourdes, de 26 anos de idade; Rocco, de 22 anos; David Banda, de 17; Mercy, de 17; e as gêmeas Stella e Estere, de 10 anos.

Internação

Madonna foi internada na UTI de um hospital, no sábado, 24, com infecção bacteriana e, devido a seu estado de saúde, a turnê Four Decades, The Celebration Tour foi adiada. O anúncio foi feito no Instagram por Guy Oseary, empresário da cantora. Segundo o site Page Six, Madonna foi encontrada inconsciente e precisou ser intubada.

