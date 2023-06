Madonna foi encontrada inconsciente e estava na UTI, diz site internacional

A cantora Madonna teria sido encontrada inconsciente em sua casa, em Nova York (EUA) e levada às pressas para o hospital. O ocorrido teria acontecido no último dia 17, mas a informação foi divulgada nesta quarta-feira (28). A cantora teve uma infecção bacteriana, e teve que ser entubada para o tratamento, de acordo com o site internacional, Page Six.

Ainda segundo as informações publicadas, Madonna agora está bem, inclusive, a filha mais velha Lourdes Maria ficou ao seu lado. O empresário teria confirmado que Madonna precisou ser entubada e ficou na UTI.