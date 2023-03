Amazônia Jazz Band realiza corcerto com Gigi Furtado e Keila na UsiPaz de Marituba

Para celebrar um ano de criação da UsiPaz Nova União, no município de Marituba, a Amazônia Jazz Band (AJB) apresenta um concerto inédito e irreverente com a participação especial das cantoras Gigi Furtado e Keila, no próximo domingo, 19, às 17h, na Usipaz. A entrada é franca.

O complexo vem trazendo ações de inclusão social, que busca o fortalecimento comunitário de forma integrada ao Programa Territórios Pela Paz (TerPaz).

O concerto inicia com ‘Gonna Fly Now’, de Bill Conti, que evidencia o naipe de trompete e foi lançada em fevereiro de 1977 com o filme Rock Balboa. A segunda canção vai ser ‘Count Booba Revenger’, com um arranjo de Gordon Goodwin. “Esse compositor americano é pianista, saxofonista e maestro e um dos maiores arranjadores da atualidade”, afirmou o maestro Eduardo Lima. Neste arranjo, os naipes de saxofone, de trombone e de trompete serão destacados.

Em seguida, o Amazônia jazz Band vai tocar ‘Snakes’, com arranjo do compositor, produtor e baixista americano Marcus Miller. Esta composição é um funk que vai ter como solista no sax alto Elias Coutinho, maestro assistente e chefe do naipe de sax da AJB. A próxima canção vai ser ‘Aquarela do Brasil’, um clássico da música brasileira de Ary Barroso, composto nos anos 30. Essa música é considerada a fundadora do samba exaltação.

Keila e Amazônia Jazz Band (Secult/ Divulgação)

Gigi Furtado subirá ao palco para cantar alguns clássicos da música paraense, começando por ‘Quem Não Te Quer Sou Eu’, sucesso da Banda Sayonara com o arranjo de Daniel Apolaro, e ‘Foi Assim’, de Paulo André e Ruy Barata com o arranjo de Josiel Saldanha. A artista também vai interpretar ‘Feeling Good’, cuja versão original foi cantada pela primeira vez em 1964 e regravada no ano seguinte pela estrela americana Nina Simone.

“Eu já amava ouvir a Amazônia. Ouvir e cantar com eles é uma alegria dupla. Eu amei essa nova formação, amo a condução do maestro Eduardo e o considero incrível”, afirma Gigi. “Eu estou feliz em me apresentar com a Amazônia, mas eu estou super ansiosa para conhecer o complexo, pois considero que estaremos cuidando da alma das pessoas quando levamos música de qualidade”, completa.

Já Keila, vai participar do encerramento do concerto cantando ‘Boca de Açaí’, composição de autoria dela com arranjo do guitarrista Kim Freitas; seguida de ‘Ao Pôr do Sol’, brega marcante de Firmo Cardoso e Dino Souza, consagrada na voz de Pedro Max; e de ‘Vai Tremer’, outra canção ed Keila com arranjo de Kim Freitas.

O concerto é realizado pelo governo do estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), do Theatro da Paz e da Academia Paraense de Música (APM).