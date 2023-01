Moradores do Guamá comemoram chegada de Usina da Paz e já utilizam os serviços ofertados

Um dos bairros mais populosos de Belém, com uma ocupação estimada em cerca de cem mil moradores, o Guamá deixou para trás um passado triste e violento para ser relacionado a índices dignos de comemoração depois de tantos anos de abandono e desatenção por parte do poder público. Com a chegada da política estadual Territórios pela Paz (TerPaz), em andamento na área desde 2019, a redução da criminalidade chegou a 63%, e esta semana o Governo do Pará ampliou o alcance dessa atuação, que mescla reforço da segurança e promoção social, com a entrega de mais uma Usina da Paz ofertando 70 serviços intersetoriais gratuitos das secretarias estaduais e órgãos parceiros.

A doméstica Regina Furtado, de 56 anos, mora no Guamá há bastante tempo e não perdeu tempo: no dia seguinte à abertura do complexo, ela já correu para garantir sua matrícula em ginástica contemporânea. E isso só para começar. Ela conta que nos próximos dias deve se inscrever também para fazer hidroginástica. "A UsiPaz não vai mudar o Guamá; já mudou. Agradeço ao governador Helder por criar esse espaço maravilhoso para nós, ainda mais para nós, que já temos uma certa idade né, e precisamos de fazer exercícios físicos", relata a usuária.

No primeiro dia de funcionamento, a UsiPaz Guamá atendeu mais de 500 pessoas. Foram iniciadas no dia 13 as matrículas para atividades como balé, danças urbanas e dança contemporânea, além de atendimento médico e odontológico. O cronograma de inscrição prossegue até 20 de janeiro (próxima sexta-feira) de forma gradual, por atividade escolhida.

“Este é um projeto estratégico do Estado que busca garantir, através da presença de Governo com a oferta de diversos serviços para mudar a realidade social das comunidades. Estou muito feliz em entregar este complexo multifuncional agora, no bairro do Guamá, um bairro tão populoso, tão relevante e importante para nossa capital, no dia que Belém completou 407 anos”, declarou o governador do estado no dia da inauguração da UsiPaz, aberta em 12 de janeiro de 2023.

“Antes de nós chegarmos aqui, foram registrados 232 casos, depois que nós chegamos aqui, esse número diminuiu para 84. Nós tivemos uma queda que representa 63% na redução dos crimes violentos, letais e intencionais. Mas isso não quer dizer que acabou, nós estamos fazendo mais, por isso entregamos essa usina para chegar como referência de transformação social, mas nós temos que reconhecer todo o legado que já foi construído”, complementou Helder Barbalho.

As boas expectativas de Regina Furtado moram no fato de que o espaço tem capacidade para receber cerca de 1,5 mil pessoas por dia e conta com dois prédios de atendimento, uma quadra poliesportiva, quadra de areia, espaço multicultural; piscina semiolímpica; playground, salas de audiovisual e inclusão digital. Também há espaços para cursos livres e de dança, música, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca. As instalações são adaptadas para acesso de pessoas com deficiência (PcDs).

Quem também está bem satisfeita em ter uma UsiPaz perto de casa é Edna Rodrigues, de 72 anos, que é de um grupo da Terceira Idade da Universidade Federal do Pará (UFPA). "Vim atrás do clínico para poder conseguir liberação para a hidroginástica. Eu já fazia a atividade em uma unidade do ParáPaz perto do Tucunduba, mas quando soube que ia abrir uma aqui, mais perto para mim, vim logo me matricular. Essa Usina caiu do céu, a gente precisava demais. Moro há mais de 30 anos aqui e acredito que essa foi a melhor coisa que podíamos ter. No Guamá tem muita gente precisando, crianças, idosos, eu mesma quero trazer uma 'galera' de idoso para vir fazer hidro comigo", relatou a moradora.

Conceição Cruz, 56, é a odontóloga pelo serviço odontológico oferecido na Usina. "Nem todas as pessoas têm acesso a esse tipo de atendimento, porque não é barato, e é de suma importância. Fazemos toda a parte de atenção básica aqui, e vamos atender o público de 0 a 100 anos, estimulando principalmente a prevenção, que é o mais importante. O papel do Estado tem sido grandioso de levar realmente saúde e dignidade não só às Usinas da Paz, mas para todo o Pará, com tanto carinho, com tanto cuidado e importância", afirma a profissional.

"Entregamos a 9ª Usina da Paz, esse complexo maravilhoso de atividades culturais, educacionais, esportivas, de serviços, de saúde, de psicologia, jurídico... a Usina da Paz é hoje um exemplo para todo Brasil, e sem nenhum exagero, é um exemplo para américa latina e para o mundo. Não há um trabalho desse tipo, de uma rede de equipamentos comunitários tão sofisticados como essa. Aqui é um ambiente saudável e familiar, para que nossos filhos e filhas possam conviver, para que as senhoras e senhores de mais idade possam ter aqui um espaço de respeito e reconhecimento, isso tudo é a Usina da Paz, um lugar de transformação social”, finaliza Ricardo Balestreri, titular da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), pasta responsável pela execução do TerPaz e administração das UsiPaz.

Entre os muitos serviços disponíveis na UsiPaz Guamá está uma equipada biblioteca pública (Bruno Cecim / Agência Pará)

Como buscar os sevriços da UsiPaz Guamá

A UsiPaz Guamá está localizada na Avenida Bernardo Sayão, nº 4783, entre as passagens São Lázaro e Rui Barbosa, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA). Assim como nas outras unidades, serão ofertados mais de 70 serviços intersetoriais gratuitos das secretarias estaduais e órgãos parceiros, como atendimento médico, odontológico e psicológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, treinamento de lideranças, atividades esportivas, capacitações e cursos profissionalizantes. Todos os serviços gratuitos.

As inscrições para as modalidades esportivas já estão abertas, basta ir presencialmente na recepção da usina, levando originais e cópias de RG, CPF e comprovante de residência. O cronograma com mais informações está sendo divulgado nas redes sociais das Usinas da Paz.

A UsiPaz Guamá vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h; aos sábados, de 8h às 14h e aos domingos, de 8h às 18h, funcionará de acordo com as demandas da comunidade e das Secretarias e Fundações para a realização de eventos.

Somente no primeiro dia, mais de 500 atendimentos foram feitos na UsiPaz Guamá (Bruno Cecim / Agência Pará)

Calendário de inscrição

Dia 13/01 – sexta-feira – balé (a partir de 05 anos), danças urbanas (a partir de 14 anos), dança contemporânea (a partir de 12 anos)

Dia 16/01 – segunda-feira - natação (a partir de 07 anos), defesa pessoal feminina (a partir de 18 anos)

Dia 17/01- terça-feira – vôlei de quadra (a partir de 07 anos), basquete (a partir de 14 anos), hidroginástica (a partir de 18 anos)

Dia 18/01 – quarta-feira - futsal (a partir de 07 anos), futebol de areia (a partir de 07 anos), vôlei de areia (a partir de 14 anos)

Dia 19/01 – quinta-feira – treinamento funcional (a partir de 18 anos), judô (a partir de 07 anos), fit dance (a partir de 18 anos)

Dia 20/01 – sexta-feira - karatê (a partir de 07 anos), boxe (a partir de 15 anos)