UsiPaz Guamá completa um mês com quase quatro mil atendimentos

O espaço conta com dois prédios de atendimento, uma quadra poliesportiva, quadra de areia, espaço multicultural; piscina semiolímpica; playground, salas de audiovisual e inclusão digital. Também há espaços para cursos livres e de dança, música, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca. São ofertados mais de 70 serviços intersetoriais das secretarias estaduais e órgãos parceiros, como atendimento médico, odontológico e psicológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, treinamento de lideranças, atividades esportivas, capacitações e cursos profissionalizantes. Todos os serviços gratuitos.

A assistente social, Ana Cristina Nobre, de 50 anos, encontrou na UsiPaz uma forma de retornar aos estudos e à prática de atividade física. “Eu já faço parte da família UsiPaz, iniciei o curso de modelagem e impressão 3D, na sala de tecnologia e também estou praticando treinamento funcional. Eu era muito sedentária, agora com a chegada da Usina da Paz eu busquei melhorar a minha saúde e bem-estar. Aqui por ser um bairro grande, mesmo assim, não tinha muitas opções, mas agora estamos tendo várias oportunidades. O bom daqui é isso, estamos tendo a oportunidade de fazer vários cursos”, concluiu a moradora.

Aulas de futsal e reforço escolar são opção

O adolescente Davi Samuel Silva, de 12 anos, também aproveitou para se inscrever nas aulas de futsal e nas aulas de reforço escolar. “Comecei essa semana as aulas de futsal, está sendo muito legal. E também estou fazendo o reforço, minha mãe pagava um cursinho um pouco longe de casa, mas agora estou fazendo aqui perto e o melhor de graça. Quero fazer outros cursos aqui também”, disse ele.

Para o estudante Reinaldo Júnior, de 22 anos, fazer parte das atividades das Usinas da Paz está sendo uma experiência única. “Me inscrevi no curso de formação e liderança para juventude e também no curso de informática básica. É a primeira vez que eu faço esses cursos, estou aprendendo bastante. A Usina da Paz está me proporcionando, além dessas capacitações também, a oportunidade de emitir uns documentos que eu estava precisando, como a ID Jovem, por exemplo. Espero que a usina possa ofertar mais cursos, que possam me ajudar a conquistar um espaço no mercado de trabalho”, afirmou Reinaldo.

"Este é um motivo de muita alegria para a administração estadual. A Usina da Paz no bairro do Guamá foi a última entregue, e sem sombra de dúvidas está levando aos moradores do bairro mais inclusão social, cidadania, assistência social, os serviços básicos do governo, para os que mais precisam. Então é um momento de gratidão, principalmente àqueles que ajudaram a construir esse projeto extraordinário, mas também é um desafio enorme, que é fazer com que a comunidade se sinta parte deste aparelho. Não adianta ter uma estrutura fantástica, como a da Usina da Paz, que é o maior projeto de inclusão social e o mais completo do Brasil, se a comunidade não entender que este equipamento é deles e precisa ser zelado. As pessoas precisam participar dele", informou Igor Normando, secretário de articulação da cidadania.

Ainda segundo o secretário, o projeto deve ser ampliado, em breve, para outras regiões do Estado. “A ideia é que se construa, somente neste ano, mais três Usinas da Paz, e até o final da gestão mais 40 usinas para que esse programa seja replicado em várias cidades, principalmente onde existem bolsões de pobreza e gargalos sociais. Esse é o momento onde o Estado olha para as pessoas em vulnerabilidade, com toda atenção e sensibilidade que precisa”, concluiu.

Mais sobre a UsiPaz

Os complexos são voltados para a prevenção à violência, a inclusão social e o fortalecimento comunitário. Atualmente está em funcionamento nove complexos no Estado, a UsiPaz Prof. Amintas Pinheiro (Icuí-Guajará); a UsiPaz Cabanagem; a UsiPaz Antônia Corrêa (Marituba); a UsiPaz Padre Bruno Sechi (Benguí); as UsiPaz Parauapebas e Canaã dos Carajás, na região Sudeste do Estado; a UsiPaz Jurunas/Condor; a UsiPaz Terra Firme e a mais recente, a UsiPaz Guamá, entregue no dia 12 de janeiro deste ano.

Onde fica a Usina da Paz Guamá?

O complexo fica na avenida Bernardo Sayão, nº 4783, entre as passagens São Lázaro e Rui Barbosa, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA). Ele funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 22h; aos sábados, de 8h às 14h e aos domingos, de 8h às 18h, de acordo com as demandas da comunidade e das Secretarias e Fundações para a realização de eventos.