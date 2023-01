Guamá recebe 9ª Usina da Paz, nesta quinta-feira, durante comemorações do aniversário de Belém

Moradores do bairro do Guamá, em Belém, recebem nesta quinta-feira (12), o complexo multifuncional Usina da Paz, projeto integrado ao programa Territórios pela Paz (TerPaz), do Governo do Pará. Esta é a nona unidade entregue. A mais nova UsiPaz funcionará na avenida Bernardo Sayão, entre as passagens São Lázaro e Rui Barbosa. A cerimônia de inauguração ocorrerá em durante as comemorações do aniversário da capital paraense, com a participação do governador Helder Barbalho e demais autoridades estaduais e municipais.

Segundo o Governo do Estado, assim como nas outras unidades, serão ofertados mais de 70 serviços intersetoriais das pastas estaduais e órgãos parceiros, como atendimento médico, odontológico e psicológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, treinamento de lideranças, atividades esportivas, capacitações e cursos profissionalizantes. Todos os serviços gratuitos. No dia seguinte à entrega, os moradores vão poder usufruir dos serviços e atividades gradualmente. Para se inscrever, basta ir presencialmente na recepção da usina, levando originais e cópias de RG, CPF e comprovante de residência.

O espaço tem capacidade para receber cerca de 1.500 pessoas por dia (Bruno Cecim / Agência Pará)

“Estamos chegando na nona unidade deste grande complexo multifuncional que, somente no ano de 2022, realizou mais de um milhão e trezentos beneficiamento nas oito Usinas da Paz já em funcionamento (...) Estamos muito felizes com mais essa entrega, especialmente por ser no dia do aniversário de Belém, e o bairro do Guamá está ganhando um excelente e moderno complexo comunitário para a população se apropriar”, informou Ricardo Balestreri, titular da Secretaria Estratégia de Articulação da Cidadania (Seac), órgão responsável por coordenar o programa Território Pela Paz (TerPaz) e as Usinas da Paz.

Estrutura

O espaço terá capacidade para receber cerca de 1.500 pessoas por dia e conta com dois prédios de atendimento, uma quadra poliesportiva, quadra de areia, espaço multicultural; piscina semiolímpica; playground, salas de audiovisual e inclusão digital. Também há espaços para cursos livres e de dança, música, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca. As instalações são adaptadas para acesso de pessoas com deficiência (PcDs).

Formação e apoio ao empreendedorismo é uma das marcas das Usinas da Paz

“O programa Territórios Pela Paz, o TerPaz tem em seu escopo, além da oferta, para o público geral, de cursos profissionalizantes e oficinas, a disponibilização de crédito para empreendedorismo, fomento aos arranjos econômicos locais, economia solidária, capacitação para microempreendedores e qualificação de mulheres em situação de vulnerabilidade social. E esse trabalho continuou dentro das Usinas da Paz, onde esses moradores recebem não só a qualificação profissional, mas a orientação para seguir no mercado de trabalho, por meio dos diversos cursos oferecidos. As UsiPaz são um grande leque de oportunidades”, esclarece Ricardo Balestreri.

Tereza Pacheco, 41 anos, mora no bairro há 27 anos. Ela é formada em letras e pedagogia, porém, não conseguiu trabalhar na área e resolveu trabalhar como empreendedora, fazendo cursos de culinária para vender bolos e doces. Apesar disso, a moradora ainda sonha em aumentar a venda. Ela acredita que, com a chegada da Usina da Paz, vai poder se especializar em outras áreas da gastronomia.

“A expectativa que a maioria dos moradores aqui do bairro têm é muito grande. Por ser um centro comunitário já de referência para muitas pessoas, jovens e adultos, já sabemos que aqui também vai beneficiar muita gente. No meu caso, quero realizar o sonho de ampliar minhas vendas. Já faço bolos e doces, mas agora quero vender também salgados, quero me especializar na Usina. Eu acredito que esse espaço vai tornar as mulheres do Guamá mais independentes”, afirmou Tereza.

Entre os cursos ofertados à população, nas unidades das UsiPaz, estão os regulares: gastronomia, corte e costura, agentes ambientais, oficina de reaproveitamento de resíduos, curso de libras e cuidador de idosos, artesanato, informática, programação e robótica, modelagem, 3D, os projetos “Cenas de Paz”, “Ela Pode”, além de cursos técnicos de assistente administrativo, saúde bucal e enfermagem.

Funcionamento

Localizada na Avenida Bernardo Sayão, nº 4783, entre as passagens São Lázaro e Rui Barbosa, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA), a UsiPaz Guamá vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h; aos sábados, de 8h às 14h e aos domingos, de 8h às 18h, funcionará de acordo com as demandas da comunidade e das Secretarias e Fundações para a realização de eventos.

UsiPaz em Belém

Atualmente, em Belém, estão em funcionamento a UsiPaz Cabanagem, desde janeiro do ano passado; a UsiPaz Padre Bruno Sechi, no bairro do Benguí, entregue em março de 2022, a UsiPaz Jurunas/Condor, entregue em outubro do ano passado, e a mais recente, a UsiPaz Terra Firme, em funcionamento desde dezembro de 2022. No total, somente nos complexos de Belém foram realizados mais de 620 mil beneficiamentos somente em 2022. Esses dados foram divulgados recentemente pelo Núcleo de Relações Institucionais da Seac. O Pará conta ainda com as Usinas da Paz Amintas Pinheiro, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, Antônia Corrêa, no bairro Nova União, em Marituba, e as Usinas da Paz de Parauapebas e Canaã dos Carajás.